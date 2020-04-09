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تايوان ترفض اتهامات رئيس منظمة الصحة العالمية

الخميس 09/أبريل/2020 - 04:16 م
بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
رفضت سلطات تايوان الاتهامات التي وجهها المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، والتي ادعى فيها، أنه أصبح هدفاً للاعتداء العنصري من المسؤولين التايوانيين.

طالبت وزارة الخارجية في الصين باعتذار من "تيدروس"، حسبما أوردت وكالة "سبوتنيك".

وقالت الوزارة، في بيان اليوم الخميس: "دون التحقق من الحقائق، فإن اتهامات تيدروس غير المبررة وغير الصحيحة لا تختلف فقط عن الواقع، لقد ألحقوا الأذى الشديد بحكومتنا وشعبنا ... هذا النوع من الافتراء غير مسؤول للغاية".

في وقت سابق من هذا الأسبوع، قال رئيس منظمة الصحة العالمية، وهو وزير الصحة والخارجية الإثيوبي السابق، إنه منذ بداية جائحة فيروس كورونا، كان يتلقى تهديدات بالقتل ويطلق عليه "الزنجي".

في وقت سابق، ادعى رئيس منظمة الصحة العالمية، أنه تعرض لإساءات عنصرية من قبل المسؤولين التايوانيين.

وقال "تيدروس": "الإساءات، أو التعليقات العنصرية، التي تعطيني أسماء، سوداء أو زنجي. أنا فخور بكوني أسود ، فخورًا بكوني زنجي ... لا يهمني ، أن أكون صادقًا ... حتى التهديدات بالقتل. يعطي لعنة ، "

وأضاف، أن الهجوم الأول جاء من تايوان قبل ثلاثة أشهر.

وأوضح: "نحن بحاجة إلى أن نكون صادقين. سأكون صريحًا اليوم. من تايوان. وتايوان، وزارة الخارجية أيضًا، يعرفون الحملة. لم ينفصلوا عن أنفسهم".

كما قال رئيس منظمة الصحة العالمية: "إنهم بدأوا في انتقادي وسط كل هذه الإهانات والافتراء، لكنني لم أكترث".

أعربت رئيسة تايوان، تساي إنج ون، عن "احتجاج شديد" ضد الادعاء القائل بأن تايوان كانت وراء حملة الانتهاكات.

كانت العلاقات بين تايوان ومنظمة الصحة العالمية متوترة منذ أن بدأ وباء فيروس كورونا، حيث اشتكت تايبيه من أن منظمة الصحة العالمية لم تنقل بياناتها حول عدد حالات COVID-19 إلى الدول الأعضاء الأخرى. وردت منظمة الصحة العالمية بالقول، إنها لم تتجاهل مساهمة تايوان في الحرب العالمية ضد المرض.

على الرغم من أن حكومة تايوان كانت من الأعضاء المؤسسين لمنظمة الأمم المتحدة، فقد احتلت الصين في عام 1971 مقعدها في الهيئة وكذلك في جميع المنظمات التابعة مثل منظمة الصحة العالمية.

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