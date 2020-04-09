Advertisements
قرار رسمي من الزمالك حول بيع نجم الفريق
الخميس 09/أبريل/2020 - 04:41 م
اتخذ الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول بنادي الزمالك قراراً حول مصير المغربي أشرف بن شرقي لاعب الفريق.
ورفض كارتيرون فكرة رحيل بن شرقي عن الزمالك وتمسك باللاعب مع الفريق بالموسم المقبل وذلك رداً على ما تردد في الآونة الاخيرة عن تلقيه عروض من أوروبا.
وجاء قرار كارتيرون برفض فكرة رحيل بن شرقي كونه واحد من اللاعبين الاساسين الذين يعتمد عليهم الفريق طوال الفترة الماضية.
ويرغب اللاعب في إثبات نفسه بالقميص الأبيض بعد تجربة ليست بالجيدة مع فريق الهلال السعودي رحل على آثرها بعد فترة مخيبة للآمال إلا أنه عاد ليخطف الأضواء من جديد مع الزمالك.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا