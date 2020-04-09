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البنك المركزي يعلن بشرى سارة بخصوص معدلات التضخم في مارس

الخميس 09/أبريل/2020 - 04:47 م
البنك المركزي
البنك المركزي

قال البنك المركزي المصري، إن معدل التضخم الأساسي السنوي استقر خلال مارس 2020 مسجلاً 1.9 بالمائة.


وأوضح البنك في بيان اليوم الخميس، أن الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين المعد من قبل المركزي سجل معدلاً شهرياً بلغ 0.4 بالمائة في مارس الماضي مقابل معدلاً بلغ 0.5 بالمائة في الشهر ذاته من العام السابق ومعدلاً بلغ 0.2 بالمائة في فبراير 2020.

وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم، إن معدل التضخم الأساسي السنوي ارتفع بنسبة 0.6 بالمائة، خلال مارس 2020، على أساس شهري.

وأوضح الجهاز في بيان، أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية لشهر مارس 2020 سجل 105.8 نقطة، مسجلاً ارتفاعاً عن فبراير السابق له البالغ 105.2 نقطة.

وعلى أساس سنوي سجل معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية 4.6 بالمائة لشهر مارس 2020 مقابل 13.8 بالمائة لنفس الشهر من العام السابق، بحسب بيان الاحصاء اليوم.

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