تعرف علي أكبر 5 قطاعات تداولاً بالبورصة المصرية اليوم













قطاع البنوك القطاعات المتداولة بالبورصة المصرية اليوم الخميس ، بقيمة تداول 241.3 مليون جنيه ، ثم جاء في الترتيب الثاني قطاع العقارات بقيمة تداول 186.2 مليون جنيه، ثم جاء قطاع الأغذية ومشروبات بالترتيب الثالث بقيمة 130.5مليون جنيه .





وحصل قطاع الخدمات المالية الغير مصرفية علي التريب الرابع بقيمة وصلت لـ 128.2 مليون جنيه ، ثم تابعه في الترتيب الخامس قطاع الموارد الاساسية بقيمة 50.5 مليون جنيه.





وربح رأس المال السوقى للبورصة المصرية اليوم بنحو 4.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 553.203 مليار جنيه.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بختام الجلسة بنسبة 2.24% ليغلق عند مستوى 10321 نقطة، فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.63% ليغلق عند مستوى 1041 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.37% ليغلق عند مستوى 1062 نقطة، فيما ارتفع مؤشر بورصة النيل بنسبة 2.04% ليغلق عند مستوى 728 نقطة.



