محافظ قنا: جنوب الوادي تتولى تنفيذ بروتوكول للارتقاء بالقرى المستهدفة في حياة كريمة



نص بروتوكول التعاون على أن تتولي كلية الهندسة بالجامعة الإشراف على تنفيذ أعمال البنية التحتية التي يجري تنفيذها بالقرى المستهدفة مثل أعمال مياه الشرب والصرف الصحي والطرق وأعمال الإحلال والتجديد التي تشهدها بعض المنشآت الحكومية بتلك القرى.



كما تضمن البروتوكول تولي كلية الطب تسيير قوافل طبية لتوقيع الكشف وتقديم العلاج بالمجان علي اهالي القري التي تشملها المبادرة وذلك بالتنسيق مع مديرية الشئون الصحية فضلا عن قيام كلا من كلية الطب البيطري ومديرية الطب البيطري بقنا تنظيم قوافل بيطرية أيضاً.



والجدير بالذكر أن إجمالي عدد القرى التي تضمنها المبادرة الرئاسية بالمحافظة بلغ 17 قرية منها 12 قرية بالمرحلة الاولي وخمسة قري بالمرحلة الثانية وذلك بهدف الارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للأسر في القرى الأكثر احتياجا، وتمكينها من الحصول على كافة الخدمات الأساسية وتعظيم قدراتها في أعمال منتجة تساهم في تحقيق حياة كريمة لها.



وذلك في حضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ والمحاسب كمال شلبي سكرتير عام المحافظة والدكتور علاء شاكر مدير مبادرة حياة كريمة ومدير وحدة تنفيذ برنامج التنمية المحلية بالمحافظة.





وفي سياق آخر تسلمت الوحدات المحلية لمراكز نقادة ونجع حمادي وفرشوط والوقف وقنا وعدد من الجمعيات الأهلية مجموعة من ادوات مكافحة العدوي والتعقيم شملت 1000 جوانتي بلاستيك لعمال النظافة وعبوات من الكلور وجوانتيات طبية وكمامات وقائية من مبادرة "واجب علينا نشكرهم".



وقدم الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا شكره للقائمين علي هذه المبادرة علي ما قدموه من ادوات تعقيم وادوات مكافحة العدوي لصالح عمال النظافة الذين يتواجدون في الشوارع باستمرار نظرا لطبيعة عملهم.



وأكد نائب محافظ قنا، على أهمية دور المجتمع المدني في دعم ومشاركة الاجهزة التنفيذية لتخطي هذه المرحلة والمساعدة في تنفيذ الإجراءات التي اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.



وقع اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، والدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي بروتوكول تعاون لتنفيذ خطة القيادة السياسية في الارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة للمواطن القنائي بالقري الاكثر احتياجا في اطار تنفيذ مبادرة حياه كريمة التي اطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.