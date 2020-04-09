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برشلونة يحسم أولى صفقاته الصيفية المميزة

الخميس 09/أبريل/2020 - 04:49 م
برشلونة
برشلونة
حسم نادي برشلونة الإسباني، صفقة مميزة للغاية، خلال الساعات الماضية، لتكون هي الصفقة الصيفية الأولى للفريق الكتالوني.

وذكرت تقارير صحافية أن نادي برشلونة الإسباني تعاقد مع داني رودريغيز (14 عاماً) النجم الواعد في صفوف ريال سوسيداد.



وبحسب صحيفة داريو سبورت فإن برشلونة يعتزم ضم اللاعب لقطاعات الناشئين بالنادي تمهيداً للاعتماد عليه في الفريق الأول مستقبلاً.



وتردد أن اللاعب حظى باهتمام العديد من الأندية الأوروبية وفي مقدمتها باريس سان جيرمان الفرنسي، لكن رودريغيز فضل في النهاية الانتقال للنادي الكاتالوني.



ويجيد اللاعب الأعسر اللعب في مركز الجناح وفي عدة مراكز في خط الوسط.



من جانبه يسعى سوسيداد لتعويض رحيل رودريغيز عبر التعاقد مع داني دياز النجم الصاعد لراسينغ سانتاندير.

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