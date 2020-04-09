سلمان للإغاثة يوزع 3,000 سلة غذائية للاجئين الفلسطينيين في الأردن

تمكن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، بالتعاون مع الهيئة الأردنية الهاشمية، من توزيع 3,000 سلة غذائية لصالح اللاجئين الفلسطينيين في الأردن.





ويهدف المركز إلى تغطية احتياجات اللاجئين الفلسطينين بالسلال الغذائية خلال هذه الفترة الصعبة مع توقف العمل ومنع التجول الذي يطبق في البلاد منذ أسبوعين كإجراء احترازي للحد من انتشار فيروس كورونا.





وتشتمل السلة الغذائية الواحدة على مواد غذائية متنوعة كالأرز والطحين والسكر والزيت والشاي والبقوليات والحبوب وخلافه.





ويسعى المركز لاستكمال سلسلة توزيعه للسلال الغذائية ضمن مشروع يهدف إلى تغطية 42,000 أسرة من الأسر الفلسطينية والسورية والأردنية.





ويذكر أن بدأ المركز المجتمعي التابع لمجمع عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مخيم الزعتري للاجئين السوريين بالأردن بتنفيذ المرحلة الأولى من مبادرة (معا نقف سويا) والهادفة لصناعة أدوات الحماية الشخصية من فيروس كورونا المستجد من (كمامات وواقيات للرأس) والتي سيتم توزيعها على سكان المخيم.

حيث تم تأمين المواد والأدوات المطلوبة لصناعتها.

ومن المتوقع أن يتم صناعة مايقارب ال (100)كمامة يوميا على أن يتم توزيعها على سكان المخيم و(50) من واقيات الرأس التي ستوزع على كادر العيادات المتخصصة لمركز الملك سلمان للإغاثة.











