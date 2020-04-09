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قريبا.. مايكروسوفت تتيح تصفح ملفات لينكس ضمن ويندوز مباشرة

الخميس 09/أبريل/2020 - 04:22 م
مايكروسوفت
مايكروسوفت
تعمل شركة مايكروسوفت على إتاحة الوصول الكامل والسهل لملفات نظام التشغيل لينكس بما فيها ملفات النظام وذلك عبر مستكشف الملفات الرئيسي في ويندوزـ وستتيح الشركة هذه الميزة خلال الفترة المقبلة.

وعلى الجانب الأيسر ضمن الشجرة سيظهر أيقونة البطريق الشهيرة لنظام التشغيل لينكس، بالضغط عليها يمكن تصفح مجلدات وملفات أية توزيعة لينكس تم تركيبها على الحاسب.

وتعتبر هذه الميزة مهمة لمن لديه نظامي التشغيل ويندوز ولينكس على نفس الحاسب بحيث يمكن بسهولة تصفح ملفات ومجلدات توزيعة لينكس بدون الحاجة لمغادرة ويندوز.

كما يمكنك استعراض الملفات وإضافتها وتحريرها وحتى حذفها من مستكشف الملفات مباشرة وكأنك تعمل على أي مجلد آخر تابع لنظام ويندوز.

هذه الميزة قيد الاختبار ضمن آخر نسخة تجريبية من ويندوز 10 تحمل رقم الإنشاء 19603. وفي حال كانت الأمور سليمة فإنه من المتوقع إرسالها للمستخدمين في تحديث لاحق هذا العام.

وتعتبر هذه الخطوة ذمن العديد من الخطوات التي قامت بها مايكروسوفت نحو التقارب من لينكس، مثل دمج سطر الأوامر Bash shell ودعم بروتوكول الحماية والأمان OpenSSH وحتى إتاحة تنزيل بعض توزيعات لينكس الشهيرة من متجر ويندوز.

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ويندوز مايكروسوفت لينكس تكنولوجيا التكنولوجيا التقنية اخبار التكنولوجيا اخبار التقنية

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