"بميت وش".. يضع نيللي كريم في مشكلة وتلجئ لـ النصب



وتعمل المخرجة كاملة أبو زكري على قدم وساق للحاق العرض في موسم رمضان والانتهاء من التصوير خلال الأيام المقبلة، وتتبع حاليا إجراء عمليات مونتاج الحلقات الأولي من المسلسل، بجانب التصوير، وذالك ليكون المسلسل جاهز لـ العرض خلال الأيام المقبلة.



وكثفت كاملة عدد ساعات التصوير، مع التشديد على الإجراءات الاحترازية وتعقيم معدات التصوير، وجميع الأغراض التي يستعملها فريق العمل، بالإضافة إلى تعقيم وتطهير مواقع التصوير التي تشرف عليها شركة انتاج العدل جروب بنفسها.



وتعمل نيللي كريم في صالون حريمي، إلا أنها تستهوى النصب، فتسعى لإجراء عمليات نصب، تمكنها من جنى الأموال، تجعلها تتمكن من شراء" كوافير" خاص بها وتتوالى الأحداث، مسلسل "بميت وش" تأجل عرضه من العام الماضي، حيث كان من المفترض أن يعرض في رمضان الماضي، إلا أن ضيق الوقت حال دون تصويره في الوقت المحدد، وأرجأت الشركة المنتجة تصويره وعرضه إلى رمضان 2020.، ويعد المسلسل شراكة بين المتحدة للخدمات الإعلامية وبين العدل جروب.



تستكمل الفنانة نيلي كريم، تصوير باقي مشاهدها المتبقية من مسلسل "بميت وش" المقرر أن يعرض في السباق الرمضاني المقبل، وتقوم نيللي بعملية نصب جديدة بمشاركة "عمر" الذي يجسد هذه الشخصية الفنان أسر ياسين، حيث تدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي حول عمليات النصب، لتتصاعد أحداث كل قصة في 5 حلقات.