Advertisements

الاحتفال بالذكرى الثالثة لشهداء طنطا دون حضور شعبي

الخميس 09/أبريل/2020 - 05:27 م
بوابة الفجر
ماريان ناجى
احتفلت إيبارشية طنطا وتوابعها، بالعيد الثالث لاستشهاد ثلاثين من أبنائها الأبرار خلال حادث التفجير الذي وقع يوم أحد الشعانين عام ٢٠١٧ بكنيسة الشهيد مارجرجس بمنطقة أبي النجا بطنطا.

وتزامنًا مع هذه الذكرى ومراعاة للظروف الاحترازية الراهنة، زار نيافة الأنبا بولا مطران طنطا وتوابعها المزار الذي يحوي رفاتهم وقام بعمل تمجيد لهم، وأقيمت احتفالية عبر وسائل التواصل الاجتماعي تضمنت كلمة لنيافته.

وكانت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية قد أعلنت منذ قليل على الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك عن طريقتها في إقامة صلوات أسبوع الالآم وصلوات العيد وقالت فى تنويه لها: تعلن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية عن أن قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية سيصلي صلوات المناسبات الكنسية التي تعيد بها الكنيسة الفترة المقبلة بدءًا من جمعة ختام الصوم وحتى عيد القيامة المجيد بمقره بدير القديس الأنبا بيشوي بدون حضور شعبي. 

وستذيع القنوات الفضائية القبطية هذه الصلوات، مباشرةً وكذلك الصفحة الرسمية للمركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، على موقع فيس بوك.

ويدعو قداسة البابا أبناء الكنيسة في كل مكان إلى الحرص على المشاركة في هذه الصلوات عبر الشاشات لتتأصل فينا وحدانية القلب والروح التي للمحبة، وسوف تعلن الكنيسة أولًا بأول بمواعيد الصلوات عبر صفحتنا الرسمية وقنواتنا القبطية.

جديرا بالذكر أن وزيرة الهجرة قامت بتقديم الشكر للبابا تواضروس الثاني لتوجيهه الكنيسة المصرية بكينيا لمساعدة مصريين عالقين بسبب كورونا وذلك في إطار رعاية ومتابعة وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، لكافة الجاليات المصرية بمختلف دول العالم في ظل تداعيات انتشار فيروس كورونا، فقد استجابت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد وزيرة الهجرة، لاستغاثات عدد من المصريين العالقين بدولة كينيا، بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد؛ حيث إنهم كانوا في زيارة عمل، وتقطعت بهم السبل عقب قرار تعليق رحلات الطيران، وطلب المواطنين المصريين بنيروبي من الوزارة مساعدتهم وتقديم العون والسند لهم خلال هذه الفترة التي تشهد تعليق الرحلات الاستثنائية للمصريين بالخارج.

وعلى الفور، تواصلت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة مع قداسة البابا لطلب دعم الكنيسة المصرية بكينيا للعالقين هناك نظرا لعدم وجود جالية مصرية في كينيا، وبدوره، تواصل الأنبا بولس أسقف عام الكرازة بأفريقيا مع المصريين العالقين ووفر لهم سبل الدعم إضافة إلى مساعدات مالية، وأرقام أشخاص يتواصلون معهم لتنفيذ مطالبهم وتلبية احتياجاتهم خلال هذه الفترة وحتى استئناف الرحلات الاستثنائية المخصصة لعودة المصريين بالخارج مرة ثانية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

شهداء طنطا بوابة الفجر ألفجر

أخبار تهمك

ليس خليفة صلاح.. الأهلي يفاوض الساحر البرازيلي لخلافة رمضان صبحي

منذ نصف ساعة

قرار حاسم لمجلس الوزراء بشأن شم النسيم.. وبشرى عن كورونا والمطاعم

منذ حوالي 10 ساعة

الخيانة القاتلة.. ميسي يتفق مع نيمار على طرد نجم برشلونة

منذ ساعتين و 17 دقيقة

مفاجأة بشأن موعدي انتهاء أزمة كورونا وتطبيق حظر التجوال الكامل بمصر

منذ حوالي 10 ساعات

لا تراجع ولا استسلام.. فايلر يصر على ضم "القاطرة"

منذ يوم

مفاجآت كبرى في تشكيل الأهلي المتوقع للموسم المقبل

منذ ساعة و 15 دقيقة

التفاصيل الكاملة لإصابات كورونا بالدقهلية والمنوفية

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. وزير الإعلام يكشف موعد انتهاء أزمة كورونا

منذ حوالي 19 ساعة

محمود الخطيب يتخذ قرارًا تاريخيًا

منذ حوالي 22 ساعة

إلغاء ترخيص أحد الفنادق الكبيرة بسبب مستحقات العاملين

منذ ساعة و نصف

عاجل.. توجيهات مشددة من السيسي بشأن العاملين بالإنشاءات بسبب كورونا

منذ ساعتين و 23 دقيقة

لطلاب النقل والإعدادية.. 9 معلومات مهمة عن الأبحاث المطلوبة

منذ حوالي 6 ساعات

الزمالك يُقدم صفقة على طبق من ذهب إلى الأهلي

منذ يوم

هجوم ناري من خالد الغندور على بيراميدز بسبب أحمد فتحي

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة بشأن تفاصيل عرض بيراميدز لضم أحمد فتحي

منذ حوالي 10 ساعة

شاهد.. لحظة انفعال السيسي على أحد الضباط: "هيحصل مشكلة كبيرة"

منذ أقل من ساعتين

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
04:30 م

شاهد.. لحظة انفعال السيسي على أحد الضباط: "هيحصل مشكلة كبيرة"

لا تراجع ولا استسلام.. فايلر يصر على ضم "القاطرة"

05:27 م

إلغاء ترخيص أحد الفنادق الكبيرة بسبب مستحقات العاملين

04:43 م

ليس خليفة صلاح.. الأهلي يفاوض الساحر البرازيلي لخلافة رمضان صبحي

05:42 م

عاجل.. توجيهات مشددة من السيسي بشأن العاملين بالإنشاءات بسبب كورونا

03:51 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: العطسة الصينية

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تحسب فوائد القرض والفيزا كارد لو دخلت المبادرة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ملحمة كورونا.. وقوة مصر