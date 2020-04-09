رسميًا.. ريال مدريد يعلن تخفيض رواتب نجومه بسبب فيروس كورونا

كشفت إدارة ريال مدريد الإسباني في بيان رسمي لها عن التوصل إلى اتفاق مع نجوم فريقي كرة القدم وكرة السلة والمديرين الفنيين والمدراء في النادي على تخفيض رواتبهم بسبب فيروس كوفيد 19 والمعروف بفيروس كورونا المستجد.





وقال ريال مدريد في بيانه الرسمي عبر شبكة الإنترنت:"اتفق اللاعبون والمدربون في ريال مدريد في فرق كرة القدم وكرة السلة على تخفيض الأجور بنسبة 10% و 20% اعتمادًا على ظروف الموسم".





وأضاف الملكي في بيانه:"هذا القرار الذي اتخذه اللاعبون والمدربون والموظفون سيُجنب التأثير على بقية العمال بالإضافة إلى المساهمة في الأهداف الاقتصادية للكيان وذلك في ضوء انخفاض الدخل هذه الأشهر".





وتابع الملكي في بيانه:"يفخر ريال مدريد بجميع أولئك الذين يشكلون هذه العائلة العظيمة وثقافة القيم التي لا تتزعزع والتي تصبح ذات قيمة خاصة في أوقات صعبة كهذه".





واختتم الملكي بيانه:"يرغب ريال مدريد وشركاؤه ومعجبيه في تقديم كل حبهم وتضامنهم لأولئك الذين عانوا من العواقب المباشرة لهذا المرض الذي يصيبنا جميعًا خاصة أولئك الذين فقدوا أحبتهم".







