Advertisements

رسميًا.. ريال مدريد يعلن تخفيض رواتب نجومه بسبب فيروس كورونا

الخميس 09/أبريل/2020 - 05:30 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
كشفت إدارة ريال مدريد الإسباني في بيان رسمي لها عن التوصل إلى اتفاق مع نجوم فريقي كرة القدم وكرة السلة والمديرين الفنيين والمدراء في النادي على تخفيض رواتبهم بسبب فيروس كوفيد 19 والمعروف بفيروس كورونا المستجد.

وقال ريال مدريد في بيانه الرسمي عبر شبكة الإنترنت:"اتفق اللاعبون والمدربون في ريال مدريد في فرق كرة القدم وكرة السلة على تخفيض الأجور بنسبة 10% و 20% اعتمادًا على ظروف الموسم".

وأضاف الملكي في بيانه:"هذا القرار الذي اتخذه اللاعبون والمدربون والموظفون سيُجنب التأثير على بقية العمال بالإضافة إلى المساهمة في الأهداف الاقتصادية للكيان وذلك في ضوء انخفاض الدخل هذه الأشهر".

وتابع الملكي في بيانه:"يفخر ريال مدريد بجميع أولئك الذين يشكلون هذه العائلة العظيمة وثقافة القيم التي لا تتزعزع والتي تصبح ذات قيمة خاصة في أوقات صعبة كهذه".

واختتم الملكي بيانه:"يرغب ريال مدريد وشركاؤه ومعجبيه في تقديم كل حبهم وتضامنهم لأولئك الذين عانوا من العواقب المباشرة لهذا المرض الذي يصيبنا جميعًا خاصة أولئك الذين فقدوا أحبتهم".


أخبار تهمك

عاجل.. توجيهات مشددة من السيسي بشأن العاملين بالإنشاءات بسبب كورونا

منذ ساعتين و 23 دقيقة

مفاجأة بشأن تفاصيل عرض بيراميدز لضم أحمد فتحي

منذ حوالي 10 ساعة

قرار حاسم لمجلس الوزراء بشأن شم النسيم.. وبشرى عن كورونا والمطاعم

منذ حوالي 10 ساعة

الخيانة القاتلة.. ميسي يتفق مع نيمار على طرد نجم برشلونة

منذ ساعتين و 18 دقيقة

هجوم ناري من خالد الغندور على بيراميدز بسبب أحمد فتحي

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجآت كبرى في تشكيل الأهلي المتوقع للموسم المقبل

منذ ساعة و 16 دقيقة

مفاجأة بشأن موعدي انتهاء أزمة كورونا وتطبيق حظر التجوال الكامل بمصر

منذ حوالي 10 ساعات

لا تراجع ولا استسلام.. فايلر يصر على ضم "القاطرة"

منذ يوم

ليس خليفة صلاح.. الأهلي يفاوض الساحر البرازيلي لخلافة رمضان صبحي

منذ 33 دقيقة

محمود الخطيب يتخذ قرارًا تاريخيًا

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. وزير الإعلام يكشف موعد انتهاء أزمة كورونا

منذ حوالي 19 ساعة

شاهد.. لحظة انفعال السيسي على أحد الضباط: "هيحصل مشكلة كبيرة"

منذ أقل من ساعتين

لطلاب النقل والإعدادية.. 9 معلومات مهمة عن الأبحاث المطلوبة

منذ حوالي 6 ساعات

إلغاء ترخيص أحد الفنادق الكبيرة بسبب مستحقات العاملين

منذ ساعة و نصف

التفاصيل الكاملة لإصابات كورونا بالدقهلية والمنوفية

منذ حوالي 6 ساعات

الزمالك يُقدم صفقة على طبق من ذهب إلى الأهلي

منذ يوم

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
04:30 م

شاهد.. لحظة انفعال السيسي على أحد الضباط: "هيحصل مشكلة كبيرة"

لا تراجع ولا استسلام.. فايلر يصر على ضم "القاطرة"

05:27 م

إلغاء ترخيص أحد الفنادق الكبيرة بسبب مستحقات العاملين

04:43 م

ليس خليفة صلاح.. الأهلي يفاوض الساحر البرازيلي لخلافة رمضان صبحي

05:42 م

عاجل.. توجيهات مشددة من السيسي بشأن العاملين بالإنشاءات بسبب كورونا

03:51 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: العطسة الصينية

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تحسب فوائد القرض والفيزا كارد لو دخلت المبادرة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ملحمة كورونا.. وقوة مصر