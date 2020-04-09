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برشلونة يفاوض لاعب داهية

الخميس 09/أبريل/2020 - 05:28 م
بوابة الفجر
استقر مسئولو نادي برشلونة الإسباني على التعاقد مع لاعب وسط مميز في فترة الانتقالات الصيفية القادمة لتعزيز الصفوف.


ووفقاً لصحيفة الموندو ديبورتيفو الكتالونية فإن برشلونة وضع لاعب وسط فريق ليفركوزن الالماني كاي هافيرتز للتعاقد معه في الصيف المقبل.


وابلغ ليفركوزن نظيره نادي برشلونة بأن سعر بيع كاي هافيرتز 90 مليون يورو في ظل دخول أكثر من نادي في صفقة التعاقد مع اللاعب.

وسيواجه برشلونة منافسة صعبة وشرسة في صفقة التعاقد مع لاعب وسط ليفركوزن بعد دخول كلا من تشيلسي وليفربول وبايرن ميونيخ في الصراع.

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