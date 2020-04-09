اجتماع مجلس الصحة الإقليمي في قنا لبحث تطورات ملف فيروس كورونا

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ترأس، اليوم الخميس، اللواء أشرف الداودي محافظ قنا اجتماع مجلس الصحة الإقليمي بالقاعة الزجاجية بكورنيش النيل وذلك بحضور اللواء شريف عبد الحميد مدير امن قنا والدكتور يوسف الغرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي.



في بداية الاجتماع استعرض الداودي خطة مديرية الصحة في التعامل مع المصابين بفيروس كورونا المستجد بدء من عمليات سحب العينة من المصاب مرورًا بطرق العلاج والوقاية والعزل، لافتا إلى أنه تم تزويد عدد من المستشفيات بـ 8 أسرة عناية مركزة و6 أجهز تنقس صناعي وتم تدريب الاطباء علي التعامل معها من قبل متخصصين من الجامعة، مضيفا الي انه تم وصول جهاز pcr الخاص بتحليل فيروس كورونا بالمحافظة الذي من شانه يوفر كثير من الوقت في الكشف عن المصابين.



كما أكد محافظ قنا خلال الاجتماع علي ضرورة توحيد كافة الجهود وتبادل الرؤى للنهوض بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بشكل عام وفيما يتعلق بمواجهة فيروس كورونا بشكل خاص.



وأشار إلى أنه تم تجهيز مستشفى قفط التعليمي للعمل كمستشفى حجر صحي وأن مديرية الصحة بقنا قد اتخذت مجموعة من الإجراءات الاحترازية لوقاية المترددين على مستشفياتها من الاصابة كصرف العلاج علي نفقة الدولة واللبان الأطفال ووسائل تنظيم الاسرة لمدة ثلاثة أشهر مقدمًا.



جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا وكمال شلبي سكرتير عام المحافظة والدكتور رمضان الخطيب وكيل وزارة الصحة ومديري المستشفيات الجامعية والعامة والمركزية ومديري الادارات الصحية بمختلف مدن ومراكز المحافظة بالإضافة الي حضور كلا من نقيب الاطباء والاسنان والصيادلة والعلاج الطبيعي والممرضين والبيطريين ووكيل وزارة الشباب والرياضة والعديد من القيادات التنفيذية.



وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأربعاء، عن خروج 29 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، بينهم أجنبيان، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 305 حالات.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفعت لتصبح 439 حالة، من ضمنهم الـ 305 متعافيين.



وأضاف أنه تم تسجيل 110 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بينهم أجنبيان، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 9 حالات.



وقال متحدث الصحة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الأربعاء، هو 1560 حالة من ضمنهم 305 حالات تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و103 حالات وفاة.





وأكد المتحدث مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور ظهور أي إصابات سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.