"تشميع قهوة ومصادرة جرار".. جولة ليلية لمحافظ الفيوم لمتابعة تطبيق حظر التجوال

تفقد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، مساء أمس الأربعاء، عددًا من الشوارع والميادين بمركز ومدينة الفيوم، لمتابعة التزام المواطنين والمنشآت التجارية بقرارات الحكومة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وكذا متابعة حالة النظافة العامة بالشوارع والميادين.





وأوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن المحافظ خلال الجولة رصد وجود مقهى يعمل بالمخالفة بالقرب من ميدان عبدالمنعم رياض، على الرغم من تنفيذ قرار إزالة للمقهى في وقت سابق، لافتاً أن المحافظ وجه مسؤولي مجلس مدينة الفيوم وشرطة المرافق بمصادرة المحتويات وغلق المقهى وتشميعه بالشمع الأحمر.





وخلال الجولة، تم أيضاً ضبط جرار زراعي مخالف يحمل مواد بناء، حاول سائقه الفرار، لكن تم ضبطه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ومصادرة الجرار، كما رصد المحافظ تدني مستوى النظافة ببعض المناطق، ووجه بتكثيف حملات النظافة ورفع كافة تراكمات القمامة والأتربة بشكل دوري.





وأضاف المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم أن اللواء علاء قنديل مساعد مدير أمن الفيوم للأمن العام، والعقيد عبد الحميد حمدي مدير شرطة المرافق بالمحافظة ضبطا خلال الجولة "خلاطة" تعمل في بناء مخالف بمنطقة الزملوطي، لافتاً إلى اتخاذ الإجراءات القانونية ومصادرة الخلاطة.





وناشدت محافظة الفيوم جموع المواطنين، بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية التي اتخذتها الدولة للتصدى للعدوى بفيروس كورونا المستجد، والحفاظ على سلامتهم بالمكوث فى المنازل وعدم الخروج إلا للضرورة، مشددةً على ‏اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بكل حزم ضد المخالفين لقرارات الغلق.



