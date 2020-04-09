رئيس مدينة سفاجا تتفقد مشروعات رصف الطرق (صور)

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أجرت الدكتورة هدي المغربي، رئيس المدينة، اليوم الخميس، جولة تفقدية لمتابعة بعض مشروعات الرصف الجاري تنفيذها في إطار خطة المدينة لتحسين شبكة الطرق الرئيسية والفرعية بجميع أنحاء المدينة لتسهيل الحركة المرورية والتيسير على المواطنين.



تابعت "المغربي" أعمال الرصف الجاري تنفيذها بطريق الممشى السياحي وتركيب البلدورات موجهًا المسئولين بالإشراف المباشر والتواجد الميداني لمتابعة مراحل الرصف أولًا بأول.



كما تفقدت" رئيس المدينة " أعمال رصف ورفع كفاءة طريق القري السياحية بالكيلو 8، مشددًا على ضرورة الالتزام بالمواصفات الفنية المقررة ومتابعة المشروعات بصفة دورية للتأكد من مطابقتها لمعايير الجودة والمواصفات الفنية المحددة لتحقيق الأمان والسلامة للطرق والانتهاء من الاعمال في مواعيدها الزمنية المحددة.

أوضحت "المغربي" إن مشروعات الرصف تأتي في مقدمة المرافق التي تحرص المدينة على تنفيذها وتوليها اهتمامًا كبيرًا وتعمل على تقديم وإتاحة كافة أوجه الدعم لتحسين حالة الشوارع الرئيسية والفرعية تيسيرًا للحركة المرورية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم.



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وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء أمس الأربعاء، عن خروج 29 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، بينهم أجنبيان، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 305 حالات.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفعت لتصبح 439 حالة، من ضمنهم الـ 305 متعافيين.



وأضاف أنه تم تسجيل 110 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بينهم أجنبيان، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 9 حالات.



وقال متحدث الصحة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الأربعاء، هو 1560 حالة من ضمنهم 305 حالات تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و103 حالات وفاة.





وأكد المتحدث مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور ظهور أي إصابات سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

