تسجيل بيانات العمالة الغير منتظمة 2020 موقع القوى العاملة للحصول على المنحة

في وقت سابق دشنت وزارة القوى العاملة رابط تسجيل بيانات العمالة الغير منتظمرة 2020 للكشف عن الحالات الخاصة بهم لصرف منحة استثنائية خلال الوقت الحالي بسبب الظروف التي تمر بها البلاد من إجراءات وقائية ضد خطر تفشي فيروس كورونا covide 19 ، حيث تقدر قيمة المنحة بـ 500 جنيه .





وقام الملايين من العمالة الغير منتظمرة من التسجيل في رابط وزارة القوى العاملة الذي أعلن عنه مؤخرا ويتم كتباة عدة بيانات بداخله لفحص اسم مريد المنحة من الذين يعانون من توقف عملهم في الوقت الراهن سواء كانو عمالة في المقاولات أو المزارعين والصيادين.





واكد محمد سعفان وزير القوى العاملة ان الوزارة تسعى لايجاد السبل الامنة في صرف المنحة وتهيئة كافة الظروف حفاظا على صحة وارواح المواطنين، حيث كشف الوزير ان هناك رسالة ستأتي لجميع الذين ادخلو بياناتهم للتأكيد على عملية الصرف وطرق استلامه والجهة التي سيستلم منها العامل الغير منتظم.





وتناشد الوزارة كل من لم يسجل في بالمسارعة في التسجيل بعد ان قام أكثر من 1.5 مليون من العمالة غير المنتظمة بإدخال بياناتهم، حيث قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوجيه القائمين على العمالة المنتظمة بصرف مرتباتهم من صندوق الطوارئ.









كيفية تسجيل بيانات العمالة الغير منتظة





الدخول إلى الموقع الإلكتروني التالي من هنا لكتابة البيانات داخل قاعدة الوزارة وعدم إرسال أي معلومات أخرى على أرقام واتس اب منشورة.





تجد أسفل الملاحظات كلمة للتسجيل، بعدها يتم صفحة جديدة خاصة بك سرية، لتسجل الاسم الرباعي والرقم القومي وتحديد الجنس وهل انت من المؤمن عليهم او لا وماهي مهنتك والنشاط التابع له وموقفك من العمل حاليا، وفي حال وجود شكوى يرجى تدوينها.





قال وزير القوي العاملة أن السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي يضع عمال اليومية في الأولوية مشيراً بأن يجب أنولي أهتمام كبير بالعمالة في مصر ، وتابع:” حريصين على صحة المواطن المصرى وكرامته”.





ونوهت الوزارة أنها لن تقبل أي طلبات يدوية للحصول على المنحة المقرر صرفها خلال الفترة الحالية وكل التسجيل إلكترونيا عبر رابط القوى العاملة.



