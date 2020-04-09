ليس خليفة صلاح.. الأهلي يفاوض الساحر البرازيلي لخلافة رمضان صبحي

يحاول مسئولو النادي الأهلي في الفترة الأخيرة البحث عن بديل مناسب لتعويض رمضان صبحي نجم الفريق والمعار من صفوف نادي هيدرسفيلد تاون الإنجليزي.





وتنتهي إعارة رمضان صبحي مع القلعة الحمراء بنهاية الموسم الجاري وأكد اللاعب منذ عدة أيام أنه لا ينوي الاستمرار في مصر ويفضل العودة لإستكمال رحلة إحترافه.





وعرضت لجنة التخطيط بالأهلي على السويسري رينيه فايلر مدرب الفريق فكرة التعاقد مع البرازيلي كينو نجم نادي بيراميدز والمعار لصفوف نادي الجزيرة لضمه في الصيف القادم.





وتجهز لجنة التخطيط ملف كامل عن كينو لتقديمه إلى فايلر خاصة بعد أن طلب السويسري التعاقد مع لاعب أجنبي لتعويض رمضان وليس لاعب محلي.





وسيتابع فايلر مجموعة من التسجيلات لكينو ليبلغ إدارة النادي الأحمر بموقفه من التعاقد مع اللاعب الفترة القادمة من عدمه.



