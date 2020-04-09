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نسرين طافش تتألق بإطلالة جديدة عبر "إنستجرام" (صور)

الخميس 09/أبريل/2020 - 06:05 م
نسرين طافش
نسرين طافش
روان هيثم
نشرت الفنانة نسرين طافش مجموعة من الصور الجديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت "طافش" في هذه الصورة خاضعة لجلسة تصوير مرتدية فستانا من اللون الأصفر، وكتبت على هذه الصورة قائلة: "لا احد يشبه احدا في الكون، عندما تقارن نفسك بأحدا فإنك تفقد قواك الطبيعية، وتفقد ذكائك".

وعلق أحد المتابعين عليها قائلا: كلامك جميل زيك بموت فيكي بجد عسل قوي.

يذكر أن آخر أعمال نسرين طافش، مسلسل "ختم النمر"، الذي شارك في بطولته كلا من عفاف شعيب، أحمد صلاح حسني، إسلام جمال، ميريهان حسين، كريم العمري، يذكر أن آخر أعمال نسرين طافش، مسلسل "ختم النمر"، الذي شارك في بطولته كلا من عفاف شعيب، احمد صلاح حسني، كريم العمري، اسلام جمال، مريهان حسين، وأخرون.

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