نسرين طافش تتألق بإطلالة جديدة عبر "إنستجرام" (صور)

‏لا أحد يشبه أحداً في الكون عندما تقارن نفسك بأحد فإنك تفقد قواك الطبيعية .. تفقد ذكاءك .. تفقد تفردك .. #سادجورو 💫