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كواليس حفل حجاج قبل عرضه الليلة 10 مساء على يوتيوب (صور)

الخميس 09/أبريل/2020 - 06:09 م
بوابة الفجر
يارا أحمد



ضمن مشروع "الحفلة" الذي اطلقه مهندس الصوت والمنتج هاني محروس يتم اذاعة اولى حفلات مشروع "الحفلة" الليلة بتوقيع النجم مصطفى حجاج النجم الأول بشركة NJ music للانتاج الموسيقي في تمام الساعة العاشرة مساء على القناة الرسمية لشركة NJ على موقع يوتيوب وننشر صور كواليس البروفات النهائية للحفل الذي تم تصويره بتقنية عالية الجودة وتمت عمليات المونتاج قبل أيام ليتم العرض الأول للحفل الليلة الذي استعان فيه حجاج بكامل فرقته الموسيقية لغناء كامل الأغاني بطريقة اللايف ميوزك لتوصيل حالة الحفل اللايف بشكل كامل للجمهور مصدرا بها حجاج رسالة Stay home حيث اعلن حجاج عبر صفحته الرسمية على فيسبوك عن الحفل معلقا: "خليك في البيت واحنا هنجيلك لحد عندك".


كما يستعد ايضا حجاج لاحياء حفل اخر في الاسابيع القليلة القادمة ولكن بطريق اللايف ستريمنج حيث يتمكن من الرد على جمهوره الا انه فضل في حفل الليلة الغناء فقط بطريقة اللايف ليقدم وجبة موسيقية كاملة لجمهوره كما يقدم أغنية جديدة لجمهوره الليلة بعنوان "انا كان لازم اتعاقب".
كواليس حفل حجاج قبل عرضه الليلة 10 مساء على يوتيوب (صور)
كواليس حفل حجاج قبل عرضه الليلة 10 مساء على يوتيوب (صور)
كواليس حفل حجاج قبل عرضه الليلة 10 مساء على يوتيوب (صور)
كواليس حفل حجاج قبل عرضه الليلة 10 مساء على يوتيوب (صور)
كواليس حفل حجاج قبل عرضه الليلة 10 مساء على يوتيوب (صور)
كواليس حفل حجاج قبل عرضه الليلة 10 مساء على يوتيوب (صور)
كواليس حفل حجاج قبل عرضه الليلة 10 مساء على يوتيوب (صور)
كواليس حفل حجاج قبل عرضه الليلة 10 مساء على يوتيوب (صور)

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