عاجل.. الموت يُفجع المطربة أنغام





وشاركة أنغام في أمسية مميزة تأتى ضمن فعاليات المبادرة الاليكترونية "خليك فى البيت .. الثقافة بين أيديك" تبث فى التاسعة مساء الخميس 9 ابريل على قناة وزارة الثقافة باليوتيوب، وتبدأ بحفل للنجمة انغام بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو هانى فرحات يتضمن مختارات من اجمل اعمالها الخاصة منها: "عمرى معاك ، حالة خاصة جدا ، يا ريتك فاهمنى ، بقول نسيانك ، ولا دبلت ، هدنة ، اساميك الكتيرة ، حيران ، هبدا من الاخر ، على حسك فى ايامى ، متطمنة ، مهزومة ، بين البينين ، اتجاه واحد ، نزوة ، قلبك ، بتوصفنى بتكسفنى ، بعت لى نظرة ، مبحبش ، اكتبلك تعهد ، عرفها بيا ، حتة ناقصة ، هتمناله الخير سيدى وصالك" وغيرها.

محمد علي سليمان موسيقار وملحن مصري ولد في 2 أكتوبر 1947 في محافظة الإسكندرية ودرس بمدارسها كما درس في معهد الوسيقي كونسر فتوار في الإسكندرية وتخصص في العزف على آلة الكمان وتخرج 1966-1967 وهو والد المطربة أنغام والممثلة غنوة، وأخو المطرب الراحل عماد عبد الحليم.

توفت اليوم، والدة المايسترو محمد على سليمان وجدة المطربة أنغام، والموزع الموسيقي خالد سليمان.