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عاجل.. الموت يُفجع المطربة أنغام
الخميس 09/أبريل/2020 - 05:58 م
الفجر الفني
توفت اليوم، والدة المايسترو محمد على سليمان وجدة المطربة أنغام، والموزع الموسيقي خالد سليمان.
وشاركة أنغام في أمسية مميزة تأتى ضمن فعاليات المبادرة الاليكترونية "خليك فى البيت .. الثقافة بين أيديك" تبث فى التاسعة مساء الخميس 9 ابريل على قناة وزارة الثقافة باليوتيوب، وتبدأ بحفل للنجمة انغام بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو هانى فرحات يتضمن مختارات من اجمل اعمالها الخاصة منها: "عمرى معاك ، حالة خاصة جدا ، يا ريتك فاهمنى ، بقول نسيانك ، ولا دبلت ، هدنة ، اساميك الكتيرة ، حيران ، هبدا من الاخر ، على حسك فى ايامى ، متطمنة ، مهزومة ، بين البينين ، اتجاه واحد ، نزوة ، قلبك ، بتوصفنى بتكسفنى ، بعت لى نظرة ، مبحبش ، اكتبلك تعهد ، عرفها بيا ، حتة ناقصة ، هتمناله الخير سيدى وصالك" وغيرها.
محمد علي سليمان موسيقار وملحن مصري ولد في 2 أكتوبر 1947 في محافظة الإسكندرية ودرس بمدارسها كما درس في معهد الوسيقي كونسر فتوار في الإسكندرية وتخصص في العزف على آلة الكمان وتخرج 1966-1967 وهو والد المطربة أنغام والممثلة غنوة، وأخو المطرب الراحل عماد عبد الحليم.
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