Advertisements

عاجل.. الموت يُفجع المطربة أنغام

الخميس 09/أبريل/2020 - 05:58 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
توفت اليوم، والدة المايسترو محمد على سليمان وجدة المطربة أنغام، والموزع الموسيقي خالد سليمان.

وشاركة أنغام في أمسية مميزة تأتى ضمن فعاليات المبادرة الاليكترونية "خليك فى البيت .. الثقافة بين أيديك" تبث فى التاسعة مساء الخميس 9 ابريل على قناة وزارة الثقافة باليوتيوب، وتبدأ بحفل للنجمة انغام بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو هانى فرحات يتضمن مختارات من اجمل اعمالها الخاصة منها: "عمرى معاك ، حالة خاصة جدا ، يا ريتك فاهمنى ، بقول نسيانك ، ولا دبلت ، هدنة ، اساميك الكتيرة ، حيران ، هبدا من الاخر ، على حسك فى ايامى ، متطمنة ، مهزومة ، بين البينين ، اتجاه واحد ، نزوة ، قلبك ، بتوصفنى بتكسفنى ، بعت لى نظرة ، مبحبش ، اكتبلك تعهد ، عرفها بيا ، حتة ناقصة ، هتمناله الخير سيدى وصالك" وغيرها.

 

محمد علي سليمان موسيقار وملحن مصري ولد في 2 أكتوبر 1947 في محافظة الإسكندرية ودرس بمدارسها كما درس في معهد الوسيقي كونسر فتوار في الإسكندرية وتخصص في العزف على آلة الكمان وتخرج 1966-1967 وهو والد المطربة أنغام والممثلة غنوة، وأخو المطرب الراحل عماد عبد الحليم.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

أنغام ألفجر

أخبار تهمك

عاجل.. توجيهات مشددة من السيسي بشأن العاملين بالإنشاءات بسبب كورونا

منذ ساعتين و 25 دقيقة

الزمالك يُقدم صفقة على طبق من ذهب إلى الأهلي

منذ يوم

قرار حاسم لمجلس الوزراء بشأن شم النسيم.. وبشرى عن كورونا والمطاعم

منذ حوالي 10 ساعة

مفاجأة بشأن تفاصيل عرض بيراميدز لضم أحمد فتحي

منذ حوالي 10 ساعة

محمود الخطيب يتخذ قرارًا تاريخيًا

منذ حوالي 22 ساعة

هجوم ناري من خالد الغندور على بيراميدز بسبب أحمد فتحي

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجآت كبرى في تشكيل الأهلي المتوقع للموسم المقبل

منذ ساعة و 17 دقيقة

عاجل.. وزير الإعلام يكشف موعد انتهاء أزمة كورونا

منذ حوالي 19 ساعة

لا تراجع ولا استسلام.. فايلر يصر على ضم "القاطرة"

منذ يوم

لطلاب النقل والإعدادية.. 9 معلومات مهمة عن الأبحاث المطلوبة

منذ حوالي 7 ساعات

مفاجأة بشأن موعدي انتهاء أزمة كورونا وتطبيق حظر التجوال الكامل بمصر

منذ حوالي 10 ساعة

الخيانة القاتلة.. ميسي يتفق مع نيمار على طرد نجم برشلونة

منذ ساعتين و 19 دقيقة

ليس خليفة صلاح.. الأهلي يفاوض الساحر البرازيلي لخلافة رمضان صبحي

منذ 34 دقيقة

إلغاء ترخيص أحد الفنادق الكبيرة بسبب مستحقات العاملين

منذ ساعة و نصف

شاهد.. لحظة انفعال السيسي على أحد الضباط: "هيحصل مشكلة كبيرة"

منذ أقل من ساعتين

التفاصيل الكاملة لإصابات كورونا بالدقهلية والمنوفية

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

4 مفاجآت لـ أنغام في حفلها بـ"فبراير الكويت".. غدًا

بالتعاون مع "روتانا".. أنغام تطلق ألبوم "حالة خاصة جدًا" (فيديو)

"ياريتك فاهمني" لـ أنغام الأكثر مشاهدة عبر "يوتيوب" (فيديو)

لأول مرة.. أنغام تظهر بـ"خاتم" زواجها من الموزع أحمد إبراهيم (فيديو)

أنغام في الصدارة بهذه الأغنية

أنغام تحتفل بألبوم "حالة خاصة جدا" مع فريق العمل.. اليوم

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
04:30 م

شاهد.. لحظة انفعال السيسي على أحد الضباط: "هيحصل مشكلة كبيرة"

لا تراجع ولا استسلام.. فايلر يصر على ضم "القاطرة"

05:27 م

إلغاء ترخيص أحد الفنادق الكبيرة بسبب مستحقات العاملين

04:43 م

ليس خليفة صلاح.. الأهلي يفاوض الساحر البرازيلي لخلافة رمضان صبحي

05:42 م

عاجل.. توجيهات مشددة من السيسي بشأن العاملين بالإنشاءات بسبب كورونا

03:51 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: العطسة الصينية

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تحسب فوائد القرض والفيزا كارد لو دخلت المبادرة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ملحمة كورونا.. وقوة مصر