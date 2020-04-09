عبدالملك: قرار وقف إطلاق النار فرصة لتأمين اليمن من كورونا





قال رئيس الحكومة اليمنية الشرعية الدكتور معين عبدالملك، مساء اليوم الخميس، إن مبادرة التحالف العربي بقيادة السعودية، حول وقف إطلاق النار في اليمن تستكمل موقف الشرعية المستجيب لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، وتأكيدًا على جدية الالتزام بتوحيد الجهود في مواجهة مخاطر وباء فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19".





وذكر عبدالملك، في تغريدات عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": أن "وقف إطلاق النار يعد فرصة جادة لتأمين اليمن والشعب اليمني من مخاطر فيروس كورونا، وليس فرصة للابتزاز واستغلال حاجات الشعب ومخاوفه"، معربا عن أمله في أن يستجيب الانقلابيون لمقتضيات الهدنة الإنسانية وأن لا يمضوا أكثر في طريق الدم والنار.





وقدم الشكر إلى لمملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، على الدعم السخي الذي يقدم لجهود الإغاثة في اليمن.





كما ثمن موقف نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، المعلن بخصوص مبادرة وقف إطلاق النار واستمرار دعم الحكومة والشعب اليمني.





وكان التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية، قد أعلن يوم أمس الأربعاء، عن وقف شامل لإطلاق النار في اليمن لمدة أسبوعين، اعتبارا من اليوم الخميس. في خطوة قوبلت بترحيب عربي ودولي.





وأوضح المتحدث باسم التحالف العقيد الركن تركي المالكي، أن الهدف من هذه الهدنة هو تهيئة الظروف الملائمة لتنفيذ دعوة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليمن لعقد اجتماع بين الحكومة الشرعية والحوثيين.



