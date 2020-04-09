رصف شوارع مركزي الرياض وبلطيم في كفرالشيخ (صور)

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أشرَف المهندس أحمد الشناوي، رئيس مركز ومدينة الرياض بكفرالشيخ، على أعمال الرصف ووضع الطبقة الأسفلتية النهائية بقرى (أم سن - العباسية)، ضمن أعمال الرصف بالخطة الاستثمارية 2019-2020، بحضور مدير الادارة الهندسية، وذلك لتحقيق السيولة المرورية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.



كما قام المهندس محمد إمام، رئيس مدينة مصيف بلطيم، بالإشراف على أعمال التمهيد للرصف وفرد طبقة السن قبل البدء بأعمال الرصف لإستكمال أعمال توسعة الطرق بالمدينة، استعدادًا لاستقبال صيف ٢٠٢٠، وذلك لرفع كفاءة الطرق وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.



كما تابع أحمد إسماعيل، رئيس مركز ومدينة بيلا، تنفيذ أعمال توصيل الغاز الطبيعي بشارع الثورة (1) بالمدينة، مشددًا على سرعة إنتهاء الأعمال بالقطاع الثاني والبنية التحتية للغاز الطبيعى ومياه الشرب والكهرباء والتحول الرقمي لإستكمال أعمال الرصف، حيث تم تركيب خطين مياه وتركيب الفايبر للتحول الرقمي، وذلك لرفع كفاءة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.



من جانب أخر، فقد شهدا اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب المحافظ، اليوم الخميس، تسليم 10 عقود تقنين أراضي أملاك الدولة للمستفيدين من المواطنين واضعي اليد على أملاك الدولة، مع استكمال كافة الإجراءات الخاصة بالتقنين وموافقة الجهات المعنية طبقًا للقانون.



وشدد محافظ كفرالشيخ، على تقنين الأوضاع القانونية للمواطنين وإنهاء ممارسات الاستيلاء على أراضي الدولة وحصر كافة الأوضاع غير القانونية للتعامل معها بكل جدية، وضرورة منع المزيد من التعديات بالتوازي مع سرعة الانتهاء من إجراءات التقنين.



وأكد محافظ كفرالشيخ، مراعاة ظروف المواطنين الجادين في موضوع التقنين لتحقيق العدل والسلام الاجتماعي، بالتنسيق بين كافة الجهات المعنية بملف الأراضي وإنهاء أي معوقات تظهر خلال العمل مع ضرورة التأكيد على عدم صدور عقود تقنين دون وجود إحداثيات واضحة واستيفاء كافة الشروط القانونية.



ومن ناحيته، أشار نائب محافظ كفرالشيخ، إلى أن قرارات التقنين تعد إنجاز وإضافة كبيرة للمحافظة، كما أن هناك بعض حالات التظلم يتم دراستها بواسطة اللجنة الرباعية، لاتخاذ قرار نهائي للتسعير، وبذلك يصل عقود التقنين إلى 403 عقود تقنين.



كما أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب المحافظ، بالتبرع بـ 20% من راتبهما لمدة 3 أشهر لدعم العمالة غير المنتظمة وصندوق "تحيا مصر" بالمحافظة، في ضوء تضافر جميع أجهزة الدولة ومؤسساتها لمكافحة فيروس كورونا المستجد.