نجم باريس سان جيرمان يعرقل عودة رونالدو إلى ريال مدريد

ذكرت تقارير صحفية عالمية أنه انتشرت أنباء في الفترة الأخيرة عن رغبة الدون البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي في العودة إلى ريال مدريد الإسباني وذلك بعد أن رحل عن صفوف الملكي في 2018 وانضم إلى يوفنتوس مقابل 100 مليون يورو.





وأفادت شبكة TMW العالمية بأن ريال مدريد يرفض فكرة عودة كريستيانو رونالدو إلى صفوف الفريق للكثير من الأسباب أبرزها راتبه الضخم الذي يصل إلى 31 مليون يورو.





وأشارت الشبكة العالمية إلى أنه من أسباب عدم رغبة ريال مدريد في عودة رونالدو هي وجود كلا من رودريجو وفينيسيوس الذان يلعبا في مركز النجم البرتغالي.



