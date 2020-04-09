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الأهلي يحدد سعر شراء رمضان صبحي

الخميس 09/أبريل/2020 - 05:50 م
بوابة الفجر
لا يزال مسلسل تعاقد النادي الأهلي مع رمضان صبحي جناح فريق هيديرسفيد الانجليزي هو الحدث الشاغل في وسائل الإعلام بالفترة الحالية.


ووضع النادي الأهلي سعر نهائي لشراء رمضان صبحي من هيديرسفيلد بعد نهاية اعارته مع الفريق بنهاية الموسم الجاري.


واستقر الأهلي على عدم دفع أكثر من 4 ملايين جنيه إسترليني للتعاقد مع رمضان صبحي في فترة الانتقالات الصيفية القادمة والحفاظ على تواجده مع الفريق.


وكان النادي الإنجليزي قد طلب الحصول على 9 ملايين جنيه إسترليني نظير التخلي عن خدمات اللاعب في الصيف خاصة بعد تلقيه عروض كثيرة للاحتراف.


ولن تتحمل خزينة النادي الأهيل توفير 9 ملايين جنيه إسترليني لضم اللاعب بصورة نهائية ولذلك تم رصد 4 ملايين فقط لشراء اللاعب.


وكان فايلر المدير الفني للأهلي قد طلب من الإدارة محاولة التعاقد مع رمضان صبحي أو تجديد اعارته كونه يعتمد على اللاعب في تشكيلته الاساسية.

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