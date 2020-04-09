الأهلي يحدد سعر شراء رمضان صبحي

واستقر الأهلي على عدم دفع أكثر من 4 ملايين جنيه إسترليني للتعاقد مع رمضان صبحي في فترة الانتقالات الصيفية القادمة والحفاظ على تواجده مع الفريق.









وكان النادي الإنجليزي قد طلب الحصول على 9 ملايين جنيه إسترليني نظير التخلي عن خدمات اللاعب في الصيف خاصة بعد تلقيه عروض كثيرة للاحتراف.









ولن تتحمل خزينة النادي الأهيل توفير 9 ملايين جنيه إسترليني لضم اللاعب بصورة نهائية ولذلك تم رصد 4 ملايين فقط لشراء اللاعب.









وكان فايلر المدير الفني للأهلي قد طلب من الإدارة محاولة التعاقد مع رمضان صبحي أو تجديد اعارته كونه يعتمد على اللاعب في تشكيلته الاساسية.