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النائب جبالي المراغي: السيسي منحاز دائما للعمال منذ توليه السلطة

الخميس 09/أبريل/2020 - 05:57 م
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
أكد النائب جبالي المراغي، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ورئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي دائما منحاز للعمال منذ توليه السلطة، حيث تفقد اليوم الخميس بعض أماكن الإنشاءات شرقي القاهرة وشدد على ضرورة مراعاة العاملين والالتزام بالإجراءات الوقائية لهم.

وقال رئيس اتحاد العمال، إن تفقد الرئيس اليوم للعمال في موقع عملهم، يوضح مدى إنسانية الرئيس واهتمامه الشديد بمصالح المواطنين وخاصة العمال، مشيرا إلى أن الرئيس خلال هذه الزيارة قال "الناس دي يوميتها كام .. لو قعد في بيته حيصرف منين" وهذا يدل على مدى اهتمامه بالعمال ورعايتهم.

ولفت المراغي، إلى أن موقف الرئيس اليوم هو رسالة لأصحاب الأعمال بضرورة الاهتمام ورعاية العاملين وتوفير أقصى درجات الحماية، والتأكيد على الالتزام بالإجراءات الوقائية لهم وخاصة ارتداء الكمامات نظرا لان طبيعة عملهم تتطلب التواجد وسط مجموعات عمل.

وأشار إلى توجيهات الرئيس بالاهتمام بالعمالة غير المنتظمة وصرف دعم مادى لهم والتشديد على توصيل هذا الدعم دون تجمعات أو ازدحام قد يعرضهم للعدوى.

وتفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد ظهر اليوم لبعض مواقع المشروعات الإنشائية، وفي ضوء ما تلاحظ له من عدم تطبيق الإجراءات الاحترازية لحماية العاملين بالموقع، فقد وجه الرئيس كافة الجهات المعنية بالتشديد على جميع الشركات بضرورة توفير أقصى درجات الحماية والالتزام الدقيق بالإجراءات الاحترازية، وعلى وجه الخصوص ارتداء الكمامات وتجنب التجمعات المزدحمة.

وقال الرئيس خلال تفقده أحد المشروعات الإنشائية: "هو أنا بقول كلام مبيتنفذش؟.. هي الناس دي مش لابسة كمامات ليه؟..والناس دي يوميتها كام، علشان دي لو قعدت في البيت هتاكل منين؟.
 
وأضاف الرئيس:"أنا هعدي تاني ولو ملقيتش الإجراءات مطبقة هيكون فيه مشكلة كبيرة".

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