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بلديات أمانة الطائف تنفذ 1700 جولة رقابة ميدانية

الخميس 09/أبريل/2020 - 05:55 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
قامت البلديات الفرعية والإدارات الاشرفية بأمانة الطائف، بتنفيذ أكثر من 1700 جولة رقابة ميدانية؛ منذ بداية الشهر الحالي، من خلال فرقها التي تغطي كل محاور المحافظة.

وشملت الحملة الميدانية، المنشآت التجارية المختلفة لمتابعة تطبيقها للاشتراطات والتدابير الوقائية لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19)، ورفع مستوى الالتزام بمعايير وبرامج الصحة العامة والنظافة؛ لضمان سلامة الأغذية والحد من انتشار الفيروس.

 وجاءت الجولات على مدار الساعة، مع الوقوف على توفير المنشآت التجارية لأدوات السلامة؛ كتعقيم عربات التسوق وتحديد مسارات الوقوف، وتوفير المعقمات والقفازات وأجهزة قياس الحرارة، والالتزام بعدم التزاحم داخل مراكز التسوق بالمدينة.

واهتمت الأمانة بالأنشطة، التي يزيد عليها الارتياد؛ كمحلات بيع المواد الغذائية ومحلات بيع أسطوانات الغاز والمطاعم؛ حيث رصدت الفرق الرقابية مخالفات صحية عديدة ببعضها، ومنها تدني مستوى النظافة وسوء الحفظ والتخزين وسوء أدوات التحضير، ورصد مواد منتهية الصلاحية، وأخرى ممنوعة، وكانت الأمانة قد ألزمت محلات استبدال أسطوانات الغاز بتعقيم ورش وتنظيف الأسطوانات عند تداولها؛ حفاظًا على الصحة العامة للمستهلكين.

وساهمت الجولات الميدانية المركزة في رصد مخالفات تتعلق بأنشطة التخزين؛ حيث داهمت البلديات الفرعية مستودعات غذائية وأخرى تجارية؛ للتأكد من نظاميتها والتزامها بتطبيق الاشتراطات، التي تضمن عدم تعرض المواد المخزنة للتلف والفساد.

كما تم خلال جولات مراقبي البلديات بأنحاء المحافظة، رصد أنشطة خالفت التعليمات والإجراءات الوقائية، التي تم إغلاقها فورًا مع تطبيق لائحة الجزاءات البلدية لحين تصحيح المخالفات للحفاظ على سلامة المتسوقين، وتستمر الحملة البلدية خلال الفترة المقبلة.

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كوفيد جولة رقابية بلديات الفيروس كورونا أمانة الطائف 1700

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