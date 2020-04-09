بشرى توجه الدعم لـ جيش مصر الأبيض من خلال مبادرة "بنحييكم"



وقالت بشري:" الحقية أنا مش لابسة القبعة دي منظر، أنا لابسة القبعة دي عشان أرفعها لكل الكادر الطبي والتمريض اللي واقفين على الجبهة في مواجهة فيروس "كوفي_19" كورنا، وبحيهم كلهم من خلال مبادرة بنحييكم، ربنا معاكم".



وتنشغل بشرى حاليًا بتصوير مسلسلها الجديد "القمر آخر الدنيا" المرشح للعرض في شهر رمضان المقبل، ويشارك بشرى البطولة كلًا من هشام اسماعيل، عمرو عابد، مؤمن نور، ثراء جبيل، سميرة عبدالعزيز، أحمد كرارة، وأميرة نايف وساندي على وثراء جبيل وحنان يوسف وغفران محمد وتأليف سناء هاشم وإخراج تامر حمزة.



يذكر أن آخر أعمال بشرى مسلسل "عوالم خفية" مع الزعيم عادل امام في شهر رمضان قبل الماضي، وشارك في بطولته فتحي عبد الوهاب، صلاح عبد الله، بشرى، أحمد وفيق، مي سليم، هبة مجدى، أحمد صيام، نور قدري، أسامة عباس، خالد أنور، سارة نور، محمود فارس، أحمد عبد الله محمود، وكذلك عدد من النجوم كضيوف شرف وتأليف أمين جمال ومحمد محرز ومحمود حمدان وإخراج رامي إمام.



حرصت الفنانة بشري على توجيه الشكر لـ جيش مصر الأبيض وكل الطاقم الطبي، من خلال استوري عبر حسابها الشخصي بـ موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".