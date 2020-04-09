Advertisements

بشرى توجه الدعم لـ جيش مصر الأبيض من خلال مبادرة "بنحييكم"

الخميس 09/أبريل/2020 - 06:53 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
حرصت الفنانة بشري على توجيه الشكر لـ جيش مصر الأبيض وكل الطاقم الطبي، من خلال استوري عبر حسابها الشخصي بـ موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

وقالت بشري:" الحقية أنا مش لابسة القبعة دي منظر، أنا لابسة القبعة دي عشان أرفعها لكل الكادر الطبي والتمريض اللي واقفين على الجبهة في مواجهة فيروس "كوفي_19" كورنا، وبحيهم كلهم من خلال مبادرة بنحييكم، ربنا معاكم".

وتنشغل بشرى حاليًا بتصوير مسلسلها الجديد "القمر آخر الدنيا" المرشح للعرض في شهر رمضان المقبل، ويشارك بشرى البطولة كلًا من هشام اسماعيل، عمرو عابد، مؤمن نور، ثراء جبيل، سميرة عبدالعزيز، أحمد كرارة، وأميرة نايف وساندي على وثراء جبيل وحنان يوسف وغفران محمد وتأليف سناء هاشم وإخراج تامر حمزة.

يذكر أن آخر أعمال بشرى مسلسل "عوالم خفية" مع الزعيم عادل امام في شهر رمضان قبل الماضي، وشارك في بطولته فتحي عبد الوهاب، صلاح عبد الله، بشرى، أحمد وفيق، مي سليم، هبة مجدى، أحمد صيام، نور قدري، أسامة عباس، خالد أنور، سارة نور، محمود فارس، أحمد عبد الله محمود، وكذلك عدد من النجوم كضيوف شرف وتأليف أمين جمال ومحمد محرز ومحمود حمدان وإخراج رامي إمام.
بشرى توجه الدعم لـ جيش مصر الأبيض من خلال مبادرة "بنحييكم"
بشرى توجه الدعم لـ جيش مصر الأبيض من خلال مبادرة "بنحييكم"
بشرى توجه الدعم لـ جيش مصر الأبيض من خلال مبادرة "بنحييكم"
بشرى توجه الدعم لـ جيش مصر الأبيض من خلال مبادرة "بنحييكم"

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مشاهير مسلسلات رمضان مسلسل القمر أخر الدنيا مبادرة بنحييكم بوابة الفجر للإلكترونية بشرى الفن الفجر الفني ألفجر

أخبار تهمك

لا تراجع ولا استسلام.. فايلر يصر على ضم "القاطرة"

منذ يوم

مفاجآت كبرى في تشكيل الأهلي المتوقع للموسم المقبل

منذ ساعتين و 50 دقيقة

هجوم ناري من خالد الغندور على بيراميدز بسبب أحمد فتحي

منذ حوالي 7 ساعات

مفاجأة بشأن موعدي انتهاء أزمة كورونا وتطبيق حظر التجوال الكامل بمصر

منذ حوالي 12 ساعة

مفاجأة بشأن تفاصيل عرض بيراميدز لضم أحمد فتحي

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. وزير الإعلام يكشف موعد انتهاء أزمة كورونا

منذ حوالي 21 ساعة

إلغاء ترخيص أحد الفنادق الكبيرة بسبب مستحقات العاملين

منذ حوالي 3 ساعات

شاهد.. الرئيس السيسي يحذر أحد مسؤولى المشروعات لعدم ارتداء العمال كمامات

منذ حوالي 3 ساعات

ليس خليفة صلاح.. الأهلي يفاوض الساحر البرازيلي لخلافة رمضان صبحي

منذ ساعتين و 7 دقيقة

التفاصيل الكاملة لإصابات كورونا بالدقهلية والمنوفية

منذ حوالي 8 ساعات

محمود الخطيب يتخذ قرارًا تاريخيًا

منذ يوم

الزمالك يُقدم صفقة على طبق من ذهب إلى الأهلي

منذ يوم

قرار حاسم لمجلس الوزراء بشأن شم النسيم.. وبشرى عن كورونا والمطاعم

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. توجيهات مشددة من السيسي بشأن العاملين بالإنشاءات بسبب كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الموت يُفجع المطربة أنغام

منذ أقل من ساعتين

الحكومة تعلن موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة

منذ أقل من ساعة

موضوعات متعلقة

ماجد المصري يوشك على الانتهاء من تصوير "بحر"

تعرف على شخصية ماجد المصري في مسلسل "زلزال"

ماجد المصري ينتهي من تصوير مسلسله الجديد "بحر"

أحمد صلاح حسني يستأنف تصوير "لآخر نفس" فى الرماية

تفاصيل دور نجلاء بدر في مسلسل "شبر مية"

شاهد الحلقة الثانية من مسلسل شبر ميه عبر dmc.. تردد القناة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
05:27 م

لا تراجع ولا استسلام.. فايلر يصر على ضم "القاطرة"

شاهد.. الرئيس السيسي يحذر أحد مسؤولى المشروعات لعدم ارتداء العمال كمامات

04:30 م

الحكومة تعلن موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة

06:52 م

إلغاء ترخيص أحد الفنادق الكبيرة بسبب مستحقات العاملين

04:43 م

ليس خليفة صلاح.. الأهلي يفاوض الساحر البرازيلي لخلافة رمضان صبحي

05:42 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: العطسة الصينية

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تحسب فوائد القرض والفيزا كارد لو دخلت المبادرة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ملحمة كورونا.. وقوة مصر