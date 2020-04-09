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مؤسسة المستقبل الأمين ورجال أعمال يتبرعون لـ"محبي مصر" في الأسبوع الثاني لحملة مكافحة كورونا من "حلوان" إلى "الصعيد"

الخميس 09/أبريل/2020 - 06:04 م
جانب من الحملة
جانب من الحملة
عبر حملتها التي انطلقت الأسبوع الماضي، وبناءً على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بمواجهة تداعيات أزمة كورونا المستجد "كوفيد 19"، وزعت "مؤسسة محبي مصر" بتوزيع نحو خمسة آلاف كرتونة غذائية، تبرعت بها مؤسسة "المستقبل الأمين" التي يرأس مجلس إدارتها المهندس محمد الأمين، ورجل الأعمال ماجد أحمد محمد.

كما قدمت "شركة النصر للصناعات الكيماوية" نحو75 جركن كلور مركز، وبمتابعة النائب "مصطفي بكري" وذلك خلال مرحلتها الأولى باتخاذ سلسلة من الإجراءات لمجابهة الآثار الناجمة عن فيروس كورونا، وتخفيف العبء عن المواطنين.

وشملت الحملة تطهير، وتعقيم اغلب مناطق أحياء حلوان، والمعصرة، والتبين، ومدينة 15 مايو، بالتعاون مع شركة النصر للصناعات الكيماوية والوسيطة.

وتم خلال الحملة التطهير، والتعقيم، ولعدة ايام متواصلة لمناطق التبين، وعرب كفر العلو، وعرب غنيم، ومنشية جمال عبدالناصر، ومساكن صلاح سالم، وعزبة، وعرب الوالدة، وعين حلوان، والعزبة القبلية،

وقدمت الحملة نشرات صحية، وتوعوية لتوجيه المواطنين بضرورة الالتزام في المنازل، والبعد عن أماكن التجمعات، وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى

 كما أجرت أعمال تطهير للمنشآت الحيوية، والشوارع الرئيسية، ومكاتب البريد، ودور الحضانة، وأماكن التجمعات بمختلف مجاورات مدينة 15 مايو، بالتعاون مع رئاسة حي المعصرة، وبجهود مقدرة، ومضنية قامت الحملة بتطهير مناطق عزبة الصفيح، وأرض اللواء، وعزبة الهجانة، ومدينة ركن حلوان .

وعلي جانب حملة الدعم الغذائي للأسر الفقيرة، وبتبرع من المهندس محمد الأمين رئيس جمعية المستقبل الأمين، تم توزيع 2000 كرتونة غذائية، وزعت على الأسر، والمتضررين بمناطق عزبة، وعرب الوالدة، وعرب راشد، وكفر العلو، ومنشية جمال عبدالناصر، وحلوان البلد،

وحرصت الحملة خلالها على توصيل الكراتين للمحتاجين بمنازلهم.

وفى إطار استمرار الحملة للقيام بدورها الاجتماعي بمد يد العون، والمساعدة في جميع الأوقات، وبالأخص في الأزمات، والطوارئ، قام الدكتور محمود بكرى رئيس مجلس الأمناء بتشكيل لجنة من أعضاء المؤسسة، والتوجه إلي منطقة الزرايب بمدينة 15 مايو، لتوزيع الكراتين الغذائية، المقدمة من مؤسسة المستقبل الأمين،والمستلزمات على أهالي المنطقة التي تضررت بشدة جراء الطقس السيئ الذي ضرب البلاد في الأسابيع الماضية، وذلك بهدف تقديم يد العون والمساعدة.

على جانب آخر، وفي إطار جهود جمعية رعاية الأيتام والأعمال الخيرية بقنا،تم توزيع أكثر من ١١ ألف كرتونة عبر نفس المتبرعين بالإضافة إلي رجلي الأعمال محمد الهواري ومحمد وهدان على أكثر من ٢٢ قرية ومنطقة في محافظتي قنا والأقصر، بمتابعة من النائب مصطفي بكري، فضلًا عن نحو ألف زجاجة تطهير وتعقيم، حيث قام شباب المعني وقنا بحملة تطهير واسعة،شملت شوارع البلدة ومدينة قنا.

يذكر أن الحملة بدأت اليوم الخميس المرحلة الثانية، والتي تستهدف توزيع الجزء المتبقي من الكراتين الغذائية بجميع مناطق حلوان بالتعاون مع مؤسسة المستقبل الأمين، والتأكيد على استكمال إجراءات التطهير، والتعقيم بباقي المناطق.

مؤسسة المستقبل الأمين ورجال أعمال يتبرعون لـ"محبي مصر" في الأسبوع الثاني لحملة مكافحة كورونا من "حلوان" إلى "الصعيد"
مؤسسة المستقبل الأمين ورجال أعمال يتبرعون لـ"محبي مصر" في الأسبوع الثاني لحملة مكافحة كورونا من "حلوان" إلى "الصعيد"
مؤسسة المستقبل الأمين ورجال أعمال يتبرعون لـ"محبي مصر" في الأسبوع الثاني لحملة مكافحة كورونا من "حلوان" إلى "الصعيد"
مؤسسة المستقبل الأمين ورجال أعمال يتبرعون لـ"محبي مصر" في الأسبوع الثاني لحملة مكافحة كورونا من "حلوان" إلى "الصعيد"
مؤسسة المستقبل الأمين ورجال أعمال يتبرعون لـ"محبي مصر" في الأسبوع الثاني لحملة مكافحة كورونا من "حلوان" إلى "الصعيد"
مؤسسة المستقبل الأمين ورجال أعمال يتبرعون لـ"محبي مصر" في الأسبوع الثاني لحملة مكافحة كورونا من "حلوان" إلى "الصعيد"
مؤسسة المستقبل الأمين ورجال أعمال يتبرعون لـ"محبي مصر" في الأسبوع الثاني لحملة مكافحة كورونا من "حلوان" إلى "الصعيد"
مؤسسة المستقبل الأمين ورجال أعمال يتبرعون لـ"محبي مصر" في الأسبوع الثاني لحملة مكافحة كورونا من "حلوان" إلى "الصعيد"
مؤسسة المستقبل الأمين ورجال أعمال يتبرعون لـ"محبي مصر" في الأسبوع الثاني لحملة مكافحة كورونا من "حلوان" إلى "الصعيد"
مؤسسة المستقبل الأمين ورجال أعمال يتبرعون لـ"محبي مصر" في الأسبوع الثاني لحملة مكافحة كورونا من "حلوان" إلى "الصعيد"
مؤسسة المستقبل الأمين ورجال أعمال يتبرعون لـ"محبي مصر" في الأسبوع الثاني لحملة مكافحة كورونا من "حلوان" إلى "الصعيد"
مؤسسة المستقبل الأمين ورجال أعمال يتبرعون لـ"محبي مصر" في الأسبوع الثاني لحملة مكافحة كورونا من "حلوان" إلى "الصعيد"

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