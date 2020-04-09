نيوكاسل يخطط لضم تريزيجيه





كشفت تقارير إعلامية، عن دخول نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، مفاوضات جدية مع إدارة أستون فيلا، للحصول على خدمات الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وأكد الإعلامي عمر ربيع ياسين أن نادي نيوكاسل الإنجليزي دخل في سباق ضم محمود حسن تريزيجيه نجم أستون فيلا الأنجليزي ومنتخبنا الوطني، تمهيداً لضمه بداية من الموسم المقبل، حيث تم ترشيحه من قبل كشافين النادي وكذلك مدرب الفريق الأنجليزي.





ويقدم تريزيجيه مستويات ممتازة مع أستون فيلا الأنجليزي هذا الموسم قبل توقف النشاط الكروي في أنجلترا والعالم بسبب تداعيات فيروس كورونا، ليصبح محط أنظار العديد من الأندية الأوربية الكبرى ومنها نيوكاسل وجالطة سراي التركي.



