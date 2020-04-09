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هل تنتقل كورونا من خلال مياه الشرب والصرف الصحي؟.. الإسكان تجيب

الخميس 09/أبريل/2020 - 06:06 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا

قال الدكتور محمد حسن، الرئيس التنفيذى للجهاز التنظيمى لمياه الشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك: يقوم الجهاز بالتأكد من قيام مرافق مياه الشرب بإجراء الاختبارات الدورية طبقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية (WHO)، والمواصفات القياسية المصرية لمياه الشرب التي تصدرها وزارة الصحة، ويتم التأكد من وجود نسبة كلور متبقى لا تقل عن 0.5 ملليجرام/لتر فى شبكات توزيع مياه الشرب، موضحاً أن منظمة الصحة العالمية، أكدت أن هذه الجرعة كافية للقضاء على الميكروبات المُمرضة وجميع الفيروسات، ومنها فيروس كورونا.

وأكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على أنه يتم مراقبة ومتابعة جودة مياه الشرب بشكل يومى، من خلال معامل المحطات، ومقدمى الخدمة، للتأكد من فاعلية عمليات التنقية والتطهير، كما تقوم وزارة الصحة بتجميع العينات وتحليلها بشكل شهرى للتأكد من صلاحيتها للاستخدام، بجانب قيام جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى بتنفيذ خطة دورية لتجميع العينات للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية المصرية لمياه الشرب.

وأكد وزير الإسكان، أن جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك، مستمر فى متابعة مرافق مياه الشرب للتأكد من استدامة واستمرار العمل بالكفاءة والجودة المطلوبة لضمان وصول مياه الشرب إلى المستهلكين.

وقال حسن: "يحرص الجهاز التنظيمى على التأكد من استعداد مرافق مياه الشرب للتعامل مع مثل هذه الأزمات الطارئة التى تعيشها دول العالم بسبب فيروس كورونا، ومن خلال خطط الطوارئ، التى يتم تطويرها وتحديثها باستمرار، مما يضمن استمرار مرافق مياه الشرب فى العمل وتحت أى ظروف"، مشيراً إلى أن استدامة الإمداد بمياه الشرب، واتخاذ الاحتياطات اللازمة في هذا الشأن، يتم من خلال القواعد المُتبعة لإدارة الأزمات، وأيضا في حالة غياب أية عمالة، فإن ذلك لن يؤثر على تشغيل منظومة الإمداد بمياه الشرب.

وردا على ما أشيع منذ أيام، أكد الرئيس التنفيذى لجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك، أنه لا يوجد دليل على أن فيروس كورونا ينتقل من خلال أنظمة الصرف الصحي، أو محطات معالجة الصرف الصحي، حسب منظمة الصحة العالمية (WHO)، حيث إن نظم التعقيم الحالية - بإضافة الكلور إلى السيب النهائى للمحطات - كافية للقضاء على الفيروسات المحتمل وجودها، بالإضافة إلى أن نظم تجميع ومعالجة الصرف الصحي تُدار بانتظام من خلال مرافق الصرف الصحى لحماية والحفاظ على الصحة العامة والبيئة المحيطة.

وأكد الدكتور محمد حسن، أن محطات معالجة الصرف الصحي مؤمنة ومستمرة في القيام بدورها في معالجة مخلفات الصرف الصحي طبقا لظروف التشغيل القياسية ومطابقتها للمعايير القياسية في هذا الشأن.

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