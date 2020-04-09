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تدعيم 4 مراكز.. فايلر يحدد احتياجات الأهلي في الصيف

الخميس 09/أبريل/2020 - 06:13 م
فايلر
فايلر
الفجر الرياضي


حدد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي مطالب الفريق في سوق الانتقالات الصيفية القادمة.

وأكد فايلر إلى إدارة النادي الأحمر أنه في حاجة لتدعيم  أربع مراكز في صفوف الفريق في الصيف القادم وهي مركز الجناح لتعويض رمضان صبحي والظهير الأيمن  لتعويض أحمد فتحي بالاضافه إلى مركز رأس الحربة والدفاع.

ويدرس السويسري أيضا تدعيم مركز حراسة المرمى بعد أن قرر شريف إكرامي حارس مرمى الفريق الأحمر في الرحيل بنهاية الموسم الجاري ولكن لم يحسم فايلر موقفه بعد.

ويحتل النادي الأهلي صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 49 نقطة من أصل 17 مباراة خاضها الفريق الأحمر حتى الآن في بطولة الدوري.

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