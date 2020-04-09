وزير الداخلية يتفقّد مقرّ الوحدة المختصّة للحرس الوطني ببئر بورقبة ويكرّم المشاركين في العمليّة الأمنيّة الأخيرة

أدّى وزير الدّاخليّة "هشام المشيشي" اليوم الخميس 09 أفريل 2020، زيارة إلى مقرّ الوحدة المختصّة للحرس الوطني ببئر بورقبة، وقد كانت هذه الزيارة فرصة إطلع من خلالها على سير العمل بالوحدة المذكورة ومختلف الإمكانيّات اللوجستيّة والبشريّة الموضوعة تحت تصرّفها.





هذا وتولّى الوزير بذات المناسبة، تكريم الأعوان والإطارات الذين شاركوا في العمليّة الأمنيّة الأخيرة التي أسفرت على القضاء على إرهابيّين اثنين، مُشجّعا من خلال ذلك كلّ المنتسبين للوحدة المختصّة للحرس الوطني وكلّ المنتسبين للمؤسّسة الأمنيّة ومثنيا على جهودهم.





وقد ألقى المشيشي كلمة دعاهم من خلالها إلى مواصلة بذل قصارى الجهد، للذّود عن حرمة الوطن من كلّ التهديدات.