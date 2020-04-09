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بسبب "دهب عيرة" يسرا في مشرحة زينهم

الخميس 09/أبريل/2020 - 06:58 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
تستكمل الفنانة يسرا، تصوير باقي مشاهدها في مسلسلها الجديد "دهب عيرة" والذي وضعها داخل مشرحة زينهم اليوم الخميس فقط، ومن المفترض أن هذا المشهد ضمن وفاة أحد الأشخاص المنتمين لعائلتها خلال المسلسل، ثم تنتقل لـ موقع تصوير أخر لاستكمال باقي المشاهد خاصة بقرب موعد العرض.

وتدور أحداث مسلسل "دهب هيرة" في ايطار اجتماعي حيث تجسد يسرا، دور امرأة تمتلك مصنع ملابس ضمن أحداث المسلسل وتقوم بحل مشاكل أخواتها وتهمل ابنها الذى يجسده الفنان خالد أنور، الذى يلجأ إلى تعاطى المخدرات ويصبح مدمنا، وتتطور الأحداث بين يسرا وعائلتها.

من ناحية اخرى تعود يسرا بـ"دهب عيرة" إلى الدراما الرمضانية بعد غيابها العام الماضي، حيث قدمت آخر أعمالها "لدينا أقوال أخرى" الذى تم عرضه بعيدًا عن شهر رمضان، وشارك في بطولته نغبة كبيرة من نجوم الوسط الفني وأبرزهم شيرين رضا، نجلاء بدر، أحمد حاتم، نهى عابدين، محمد شاهين، عمر زهران، سلمى أبو ضيف لطيفة فهمى، وهدى المفتي، والعمل من تأليف عبد الله حسن وأمين جمال عبد الله أبو بكر وابراهيم محسن وإخراج محمد على.

مسلسل "دهب عيرة" إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، تأليف أمين جمال وأحمد عادل، وإخراج سامح عبد العزيز، ويشارك في بطولته الفنانة يسرا وحلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبري، جومانا مراد، بيومي فؤاد، وخالد أنور، خالد سرحان، وهنادي مهني وتيام مصطفى قمر، وعدد آخر من الفنانين.

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الكلمات المفتاحية

يسرا مسلسلات رمضان دهب عيرة دراما الفنى الفن

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