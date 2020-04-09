خلال يوم.. بريطانيا تسجل أكثر من 1500 وفاة جديدة بكورونا





أعلنت مصادر رسمية بريطانية ، مساء اليوم الخميس، عن تسجيل 1772 حالة وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" خلال الساعات الـ24 الماضية في مختلف أنحاء المملكة المتحدة، ليرتفع عدد حالات الوفاة إلى 7978 حالة، حسبما ذكرت فضائية سكاي نيوز بالعربية.





كما أعلنت وزارة الصحة الوطنية في إنجلترا اليوم الخميس، عن تسجيل 765 وفاة جديدة ناجمة عن كورونا، لتبلغ حصيلة الضحايا 7248 حالة وفاة.





ومن المتوقع أن تصدر وزارة الصحة البريطانية في وقت لاحق من اليوم بيانا عاما عن آخر تطورات تفشي الفيروس في المملكة المتحدة.



