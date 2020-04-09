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خلال يوم.. بريطانيا تسجل أكثر من 1500 وفاة جديدة بكورونا

الخميس 09/أبريل/2020 - 06:05 م
بوابة الفجر
الفجر

أعلنت مصادر رسمية بريطانية، مساء اليوم الخميس، عن تسجيل 1772 حالة وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" خلال الساعات الـ24 الماضية في مختلف أنحاء المملكة المتحدة، ليرتفع عدد حالات الوفاة إلى 7978 حالة، حسبما ذكرت فضائية سكاي نيوز بالعربية.

كما أعلنت وزارة الصحة الوطنية في إنجلترا اليوم الخميس، عن تسجيل 765 وفاة جديدة ناجمة عن كورونا، لتبلغ حصيلة الضحايا 7248 حالة وفاة.

ومن المتوقع أن تصدر وزارة الصحة البريطانية في وقت لاحق من اليوم بيانا عاما عن آخر تطورات تفشي الفيروس في المملكة المتحدة.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

ووفقاً لأحدث البيانات، تخطت عدد الإصابات بالفيروس عالميًا المليون و536 ألف حالة، وزاد عدد الوفيات عن 89 ألف حالة، في حين تماثل أكثر من 340 ألف شخص للشفاء، وتأتي الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة الأولي عالمياً من جهة عدد الإصابات بتسجيلها أكثر من 400 ألف حالة.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

كما يذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الجاري، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

وأجبر انتشار الفيروس دولا عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وفرض حظر التجول، وتعطيل الدراسة، وإلغاء فعاليات عديدة، ومنع التجمعات العامة، وإغلاق المساجد والكنائس.

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