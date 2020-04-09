رابط الاستعلام عن حساب المواطن برقم الهوية عبر البوابة الالكترونية لحساب المواطن | موعد نزول دفعة 29 شهر أبريل

استعلام حساب المواطن برقم الهوية الدفعة 29 شهر أبريل 2020، ننشر لكم موعد ايداع حساب المواطن دفعة 29 شهر ابريل 2020، ننشر لكم رابط الاستعلام عن دفعة 29 شهر أبريل برقم الهوية من خلال بوابة حساب المواطن الالكترونية www.ca.gov.sa ، حيث تم الايداع اليوم الخميس 9 أبريل 2020 لبعض المستفيدين من الدفعة 29 شهر ابريل 2020 شعبان 1441 اليكم رابط مباشر للاستعلام عن حساب المواطن برقم الهوية وذلك للاستعلام عن دفعة حساب المواطن لهذا الشهر بشكل الكتروني .









حساب المواطن دفعة 29 شهر أبريل 2020





بدا الايداع بعد الساعة 12 اليوم الخميس 9 ابريل 2020 وللاستعلام قم بالدخول على موقع حساب المواطن برقم الهوية وتم الايداع هذه المرة بشكل مختلف حيث تم تقديمه عن يوم العاشر ابريل لانه يوافق يوم الخميس الاجازة الاسبوعية ، وتم الايداع في الحسابات البنكية للمستفيدين الذين انطبقت عليهم شروط الاستحقاق ، وعند نزول الايداع لابد ان يراجع المستفيد حسابه والتعرف على المبالغ التي تم نزولها على حسابه البنكي والتأكد من سلامة المبلغ او يقوم بتقديم تظلم في حالة عدم انطباق البيانات، وفق الآلية المتبعة في هذا الشأن ويتم تفعيل خدمة اعتراض حساب المواطن بعد مرور 5 أيام على نتائج الأهلية والاستحقاق.









رابط الاستعلام عن برنامج حساب المواطن برقم الهوية





قم بالدخول على موقع حساب المواطن الإلكتروني بكل سهولة للاستعلام عن نتائج حساب المواطن برقم الهوية من اجل معرفة قيمة المبالغ المودعة في حسابك الشخصي اضغط هنا





وننوه للمستفيدين انه تم اجراء تعديلات جديدة صدرت يوم الاربعاء 8 أبريل 2020 فيما يخص الدفعات الجديدة من حساب المواطن





حيث تم إلزام المستقلين بإضافة ما يثبت استقلالية المسكن لكل فرد تبلغ سنه ثمانية عشر عامًا أو أكثر وجاءت هذه الاجراءات ضمن تعديلات ضوابط الدعم .





دعا حساب المواطن جميع المستفيدين إلى استخدام الحاسبة التقديرية لمعرفة قيمة الدعم النقدي التي ستصل من البرنامج في حال كان المستفيد مستوفيا لشروط الأهلية



