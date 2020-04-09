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إيطاليا.. ارتفاع عدد وفيات كورونا إلى أكثر من 18 ألف حالة

الخميس 09/أبريل/2020 - 06:15 م
بوابة الفجر
الفجر

أعلنت السلطات الإيطالية، مساء اليوم الخميس، تسجيل 610 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، وارتفاع إجمالي الوفيات إلى 18279، وارتفاع عدد الإصابات إلى 143626، حسبما نقلت فضائية سكاي نيوز بالعربية.

وكانت السلطات، قد أعلنت في وقت سابق من اليوم ، أن فيروس كورونا تسبب في وفاة حوالى مئة طبيب بإيطاليا، الذي بلغت حصيلة الوفيات فيها 18 ألفا، وفقاً لما نقلته وكالة "فرانس برس".

وقال المكتب الإعلامي للاتحاد الوطني لنقابة أطباء الجراحة والأسنان: إن "عدد الأطباء الذين توفوا بسبب فيروس كورونا، يبلغ مئة وربما 101 حالياً للأسف".

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

ووفقاً لأحدث البيانات، تخطت عدد الإصابات بالفيروس عالميًا المليون و536 ألف حالة، وزاد عدد الوفيات عن 89 ألف حالة، في حين تماثل أكثر من 340 ألف شخص للشفاء، وتأتي الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة الأولي عالمياً من جهة عدد الإصابات بتسجيلها أكثر من 400 ألف حالة.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

كما يذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الجاري، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

وأجبر انتشار الفيروس دولا عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وفرض حظر التجول، وتعطيل الدراسة، وإلغاء فعاليات عديدة، ومنع التجمعات العامة، وإغلاق المساجد والكنائس.

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