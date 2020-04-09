ريهام أيمن برفقة شيماء صابر يتراقصون على "تيك توك"

نشرت الفنانة ريهام أيمن فيديو جديد لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".وظهرت ''ريهام" في هذا الفيديو برفقة مذيعة الكورة شيماء صابر يتراقصون على فيديو "التيك التوك''.وعلق أحد المتابعين عليها قائلا: بستنى فيديوهاتكم كل يوم والله بتخففوا عني الحظر ده.وقدمت ''ريهام'' العديد من الأعمال الفنية منها المواطنX، صرخة نملة، العراف، قلب الأسد، حكايات بنات، خرم إبرة، حبيب الروح، محمود المصري، موجة حارة.