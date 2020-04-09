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خاص| الفجر الفني يكشف تفاصيل أول فيديو كليب لنجمة ذا فويس كيدز هايدي محمد

الخميس 09/أبريل/2020 - 07:37 م
بوابة الفجر
لمياء علي
تستعد نجمة ذا فويس كيدز هايدي محمد لطرح باكورة أعمالها الغنائية بعنوان "شكرا شكرا"، والتي تتعاون من خلالها مع الشاعر هشام قباري والملحن الكبير أحمد مصطفى والموزع عمر عرب.

وقال أحمد مصطفى في تصريح خاص للفجر الفني إن العمل يهدف إلى توجيه رسالة شكر إلى الجيش والأطباء والشرطة الذين يبذلوا أقصى جهودهم في مواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد.

وأضاف أن هايديقد انتهت من تسجيل الأغنية وتصويرها على طريقة الفيديو كليب بعدسة المخرج حمدي زقزوق ومن المنتظر أن يبصر الكليب النور خلال يومين.

جدير بالذكر أن هايدي محمد لديها صوت طربي أصيل وقد لفتت الأنظار منذ الوهلة الأولي لظهورها في برنامج المواهب ذا فويس كيدز.

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