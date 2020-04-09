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تصريح مثير من حارس مرمي بايرن ميونيخ المقبل

الخميس 09/أبريل/2020 - 06:52 م
نوبل
نوبل
وكالات
أكد ألكسندر نوبل، حارس مرمي شالكه الألماني، عن نيته البقاء مع الفريق في حال تم تجديد تعاقده إلى ما بعد الثلاثين من يونيو المقبل.


وجاء ذلك وفقاً لتصريحات لمجلة كيكر الألمانية الرياضية، أدلى بها شتيفان باكس، مدير أعمال نوبل المنتظر انتقاله إلى صفوف بايرن ميونخ اعتباراً من مطلع يوليو (تموز) المقبل.

وقال باكس إنه "في حال أصر بايرن على أن يلعب نوبل لصالحه اعتباراً من مطلع يوليو (تموز) المقبل، فعليه أن يتحدث مع شالكة".

كان نوبل قد وقع عقداً مع بايرن لانتقاله إلى صفوف النادي البافاري اعتباراً من الموسم المقبل، لكن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أوصى بأن يقوم اللاعبون المنتهية عقودهم مع نواديهم في 30 يونيو (حزيران)، باستكمال الموسم الحالي الذي توقف بسبب وباء كورونا، بعد هذا الموعد.

يذكر أن عقود أكثر من 70 لاعباً في الدوري الألماني ستنتهي بحلول هذا الموعد، كما ستنتهي عقود الإعارة أيضاً بحلول هذا الموعد بالنسبة لنحو 60 لاعباً آخرين، كما أنه قد تم الاتفاق على انتقال العديد من اللاعبين، مثل نوبل، في الصيف المقبل.

وقد وقع نوبل (23 عاماً) على عقد مع بايرن يستمر حتى منتصف 2025، ليكون الحارس الثاني للنادي البافاري بعد قائد الفريق وحارسه الأساسي مانويل نوير (34 عاماً).

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