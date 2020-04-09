مواطنون يتضامنون مع الطاقم الطبي المصاب بكورونا بـ"الزيتون التخصصي" (فيديو)

في لافتة إنسانية أظهر مقطع فيديو تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، اليوم الخميس، مجموعة من المواطنين يحملون لافتات تتضمن عبارات تضامن مع مصابي الطاقم الطبي بمستشفي الزيتون التخصصي، في محاولة منهم لدعمهم والتخفيف عنهم بعد إصابتهم أثناء تأدية عملهم وتقديم الفحوصات اللازمة للمواطنين وحمايتهم من الفيروس اللعين ضمن جيش مصر الأبيض.





وتضمنت اللافتات عبارة "أنا أدعم مستشفى الزيتون"، كما طالبوا خلال مقطع الفيديو محاسبة جميع المسؤلين الذين تسببوا في إهمال أو تقصير في تلك الواقعة".





وكانت أعلنت مصادر في تصريحات صحفية صباح اليوم الخميس، أنه يوجد 31 حالة مصابة بفيروس كورونا المستجد بمستشفى الزيتون التخصصي بالأميرية.





وأكدت المصادر، أن الحالات المصابة بها طبيب واحد و30 من الأطقم الطبية المعاونة، واغلبهم ممرضين مصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ثبتت إيجابيتهم للفيروس.





وأضافت أن العدوى انتقلت إلى المستشفى بعد استقبال سيدة مسنة 72 عاما يوم 23 مارس الماضي، لعمل غسيل كلى، وتم حجزها بالرعاية المركزة بعد الغسيل الكلوي، وبعد عدة أيام ظهرت عليها أعراض فيروس كورونا فتم إجراء تحليل لها وظهرت إيجابيته، ومع ذلك استمر حجزها بالمستشفى حتى وفاتها يوم 4 أبريل الجاري، مشيرة انه تم تعقيم المستشفى وتطهيره وعزل جميع المخالطين ضمانا لعدم نقل العدوى.





وكانت أمانة المراكز الطبية بوزارة الصحة وجهت بضرورة تطبيق أعلى معايير لمكافحة العدوى بجميع مستشفياتها منعا لنقل أى عدوي محتملة من المرضى إلى الأطقم الطبية أو العكس.





كانت وزارة الصحة والسكان، أعلنت أمس الأربعاء، عن خروج 29 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، بينهم أجنبيان، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 305 حالات حتى الأمس.





وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفعت لتصبح 439 حالة، من ضمنهم الـ 305 متعافيين، لافتًا إلى تسجيل 110 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بينهم أجنبيين، بجانب وفاة 9 حالات.





1560 إصابة بالفيروس





وأضاف أن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، موضحًا أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأربعاء، هو 1560 حالة من ضمنهم 305 حالات تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و103 حالات وفاة.





ونفى مُجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور ظهور أي إصابات سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.





وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كل الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.