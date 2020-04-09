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برشلونة يستقر على الصفقات الجديدة

الخميس 09/أبريل/2020 - 06:53 م
بوابة الفجر
استقر نادي برشلونة الإسباني على الصفقات الجديدة لضمها في فترة الانتقالات الصيفية القادمة عقب نهاية الموسم الجاري.

ذكرت صحيفة الموندو ديبورتيفو أن برشلونة استقر على التعاقد مع مدافع ولاعب وسط بجانب مهاجم أو اثنين حسب الحالة الاقتصادية.

واضافت الصحيفة أن خيارات برشلونة في الهجوم واضحة وهي نيمار مهاجم باريس سان جيرمان ولوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان وقد يتعاقد النادي مع الثنائي في حالة تواجد المال الكافي.


وفي خط الوسط وضع برشلونة ندومبيلي لاعب وسط توتنهام وفابيان رويز لاعب وسط نابولي وكاي هافيرتز لاعب وسط ليفركوزن وسيحاول التعاقد مع لاعب واحد فقط مميز.

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