"التموين" تزف بشري سارة عن أسعار اللحوم والدواجن في شهر رمضان





قال الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، إن أسعار اللحوم والدواجن لن ترتفع خلال شهر رمضان، مشيرًا إلى مصر لديها احتياطى كاف من اللحوم المجمدة والطازجة والدواجن بالتعاون مع جهاز الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة، فى ضوء ما تم إنشاؤه من مزارع.









وأشار المصيلحى خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس، إلى أن لدينا إنتاج مستمر من اللحوم الطازجة، وتم فتح الاستيراد من السودان والأسعار لن ترتفع، وحيث أن اللحمة البرازيلى الممتازة يتم طرحها بـ 90 جنيه واللحوم السودانى بـ 85 جنيه، وتم استيراد الكميات الكافية من اللحوم المجمدة تكفى لمدة 4 شهور ونص وسعرها 63 جنيه فى الكيلو.





وأوضح الوزير أن أول شحنة للفراخ المجمدة التى تم طلبها من 6 أسابيع وتضم 5 ألاف طن والكميات تم استلامها بالأمس، موضحا أن أسعار الدواجن لا تزيد عن 37 جنيه للفراخ، وأن البقوليات مثل الفول والعدس متوفرة، خاصة أنه الاتفاق مع وزارة التجارة والصناعة بمنع تصدير البقوليات.





حول استعدادات الوزارة لشهر رمضان، قائلا: أطمئن الشعب أننا جميعنا مستعدين لشهر رمضان وكل عام وأنتم بخير، وإن شاء الله سيكون شهر هادئ ونكون قد اقتربنا من السيطرة على فيروس كورونا.





ولفت إلى أن موسم السكر الجديد بدأ منذ شهر يناير الماضى، ولدينا احتياطى 5.7 طن، ونحن فى منتصف الموسم الذى يستمر إلى شهر يونيو، موضحا أن الاحتياطى من السكرلمدة 10 لـ 11 شهر على أرض مصر.





وأضاف أن الموجود على الأراضى المصرية من الأرز يغطى الاستهلاك حتى الموسم المقبل، مشددا على أن الدولة المصرية لديها تعاقدات كافية فى المكرونة والانتاج يكفى الاستهلاك.







