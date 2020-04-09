بن عروس تعلن تسجيل 5 إصابات جديدة وارتفاع العدد إلى 62 حالة

في تحيين لعدد الإصابات الجديدة بفيروس « كورونا » المستجد، أعلنت الإدارة الجهوية للصحة ببن عروس، اليوم الخميس، عن ارتفاع عدد الإصابات إلى 62 إصابة بعد تسجيل 5 إصابات جديدة تتوزع على جملة التحاليل المرفوعة لليومين الماضيين.





وبحسب ما أفاد به فتحي اللطيف مدير الصحة الوقائية بالمندوبية الجهوية للصحة ببن عروس لـ'وات'، فإن الإصابات المسجلة ثلاثة منها حالات لإصابات سابقة مازالت حاملة للفيروس في مدينة الزهراء، وحالتان جديدتان بمدينة بومهل وهما حالتان أفقيتان من المحيط القريب لإصابة سابقة.





وبينما تماثلت 6 حالات بالجهة للشفاء، تخضع 6 حالات أخرى للإقامة الاستشفائية في مؤسسات صحية مختلفة، وبحسب نفس المصدر فإن المتابعة الطببية لحالتهم الصحية كشفت عن استقرار الوضع الصحي لجميع المصابين، بما فيهم الحالات العشر التي تم نقلها لمركز الإحاطة الطبية بالمنستير.