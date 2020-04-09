محافظ الغربية: من يستغل أزمة كورونا للبناء المخالف منعدم الضمير

قال الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، إنه تم إزالة 127 مخالفة منذ بداية تطبيق قرار حظر التجول وحتى الآن، حيث هناك من ينتهز فترة الحظر في القيام بالبناء المخالف، والتعدي على الأراضي الزراعية.





وأشار "رحمي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "مانشيت" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الخميس، إلى أنه تم تحرير محاضر للمخالفين، منوها بأنهم يرسلون بيان يومي بكل حالات المخالفات التي تم التعامل معها، مؤكدا أن الدولة تتعامل مع هذا الملف بمنتهى الحزم.





وأضاف محافظ الغربية، أن من يستغل أزمة كورونا لتنفيذ المخالفات هم مجموعة من منعدمي الضمير، ويجب التصدي لهم، منوها بأنه تم عزل قرية الهياتم، وعدة منازل في قرية ميت بدر حلاوة، والوضع مستقر بهما، وكافة الخدمات متوفرة لهم.





وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، خروج 29 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، بينهم أجنبيان، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 305 حالات.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفعت لتصبح 439 حالة، من ضمنهم الـ305 متعافيين.





وأضاف، أن الوزارة سجلت 110 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بينهم أجنبيان، ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 9 حالات.













وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وذكر أن إجمالي العدد الذي سجلته مصر بفيروس كورونا المستجد حتى يوم، الأربعاء، هو 1560 حالة من ضمنهم 305 حالات شفيت وخرجت من مستشفى العزل، و103 حالات وفاة.





وأكد مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما أعلن عنه، مشيرًا إلى أنه فور ظهور أي إصابات سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.



