حملة لضبط الفريزة والنباشين ومداهمة أماكن تواجدهم بحي غرب المنصورة

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شهدت مدينة المنصورة اليوم الخميس حملة مكبرة لضبط النباشين ومداهمة أوكارهم.



وأكد محمد الأمين ئيس حى غرب المنصورة أنه سيتم تكثيف الحملات على أكثر ظاهرة باتت تؤرق المواطنين الا النباشبن، تنفيذا لتعليمات الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية.





وأكد رئيس حي غرب المنصورة، برفع كافة أشكال التعديات بنطاق الحي، وشن حملة مكبرة لضبط الفريزة والنباشين، ومداهمة أماكن تواجدهم وذلك بالشوارع الكائنة بنطاق الحي.



قاد الحملة الدكتور مصطفى عنان نائب رئيس حى غرب المنصورة، والفريق المعاون احمد عبادة وكيل ادارة الاشغالات، واحمد سمير مدير إدارة البيئة.



واستهدفت الحملة كافة الشوارع الكائنة بنطاق الحى، وقد تمكنت الحملة من ضبط 2 تروسيكل بمنطقة عبد السلام عارف، وحى الجامعة، وعربيه كارو امام منطقة الدفاع المدنى بمنطقة شارع جيهان، وسيارة ربع نقل محملين بكمية من الأجولة المستخدمة والمليئة بمخلفات الفرز، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاة المخالفين.



ويأتي ذلك في إطار الجهود المبذولة من قبل رئاسة حي غرب للقضاء على ظاهرة النباشين والفريزة نظرا لما تمثله من عقبة أمام منظومة النظافة، وتشويه الشكل الحضارى بالمحافظة.



فيما أكد رئيس حى غرب المنصورة بأن الحملات مستمرة وبصورة مكثفة بكل شبر بنطاق الحى على اكثر ظاهرة باتت تؤرق المواطنين، وهي النباشين.



وعلي صعيد آخر، قاد وائل السعدنى، نائب رئيس حى غرب، والمهندس فؤاد النحاس مدير عام الحدائق بحى غرب المنصورة، حملة استهدفت إزالة أفرع شجرة مالت فروعها على سور مستشفى المنصورة الدولى، من باب الحفاظ على سلامة المواطنين والممتلكات، وللحيلولة دون وقوع حوادث تلحق أو تضر بهم أذى.



وفي ذات السياق تفقد رئيس حي غرب المنصورة محمد أمين الدمرداش رفع كفاءة الشوارع الكائنة بنطاق الحي.



ووجه "رئيس حي غرب المنصورة " لمدير نظافة حي غرب المتولي محمود، خلال تفقدة لرفع تجمعات القمامة بمحيط منطقة المجزر، بتكثيف العمل علي مدار اليوم ورفع القمامة أول بأول حتى يستشعر المواطن بالفارق.



فيما أكد رئيس حى غرب بأن حملات النظافة ستعم كل شبر بنطاق الحى، وسيتم المتابعة اليومية على أرض الواقع لرفع مخلفات القمامة بكافة شوارع الحى، وسوف يتم إجراء التقييم لمكافأة الجادين ومحاسبة المقصرين.