الشيخ يواصل تدريباته التأهيلية مستعينًا بمساعد مخطط أحمال الأهلي السابق عبر "انستجرام"

واصل أحمد الشيخ لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أداء التدريبات البدنية داخل منزله وذلك تنفيذًا للبرنامج الذي وضعه السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأحمر.





واستعان الشيخ بحسين عبد الدايم مساعد مخطط أحمال الفريق الأحمر السابق لتنفيذ بعض التدريبات الخاصة بتقوية العضلات ورفع اللياقة البدنية.





وظهر الشيخ في فيديو له عبر حسابه بموقع التواصل انستجرام وهو يؤدي التدريبات البدنية رفقة عبد الدايم عن طريق البث المباشر.





وطالب الشيخ من جميع متابعيه بأداء مثل هذه التدريبات واستغلال تواجدهم في المنازل في ممارسة الرياضة.





والجدير بالذكر أن الرياضة المصرية متعلقة في هذا التوقيت بسبب انتشار فيروس كورونا.



