ملحم زين يكشف تفاصيل يومه في فترة الحجر المنزلي

كشف ريس الأغنية اللبنانية ملحم زين عن تفاصيل يومه وذلك في ظل الحجر المنزلي والذي فرضته الحكومة اللبنانية للوقاية من فيروس كورونا المستجد والذي ضرب كل بلدان العالم.وقال ملحم في لقاء له عبر برنامج ذا انسيدر بالعربي إنه ملتزم المنزل ولايخرج نهائيًا ويقضي وقته مابين النوم والجلوس مع الأسرة مع الحفاظ على التعقيم الدائم واستخدام الكمامة والجوانتي.ويشارك ملحم زين في برنامج the voice senior كأحد أعضاء لجنة التحكيم، والذي كان من المفترض عرضه من فترة عبر شاشات mbc ولكن تم تأجيله بسبب تفشي أزمة فيروس كورونا.جدير بالذكر أن برنامج المواهب "The Voice senior" خاص بمواهب كبار السن فوق الـ 60 عام ، وتضم لجنة التحكيم عدد كبير من أشهر النجوم وهم: هاني شاكر وملحم زين ونجوى كرم وسميرة سعيد.