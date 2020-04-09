"بالأسود".. هكذا أطلت رانيا منصور على جمهورها عبر "إنستجرام"

نشرت الفنانة رانيا منصور صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".وظهرت "منصور" في هذه الصورة مرتدية فستانا من اللون الأسود، مع تصفيف شعرها بطريقة جذابة ووضع ميكب يتناسب مع جمال بشرتها.وعلق أحد المتابعين عليه قائلا: قمراية في صورة ايه الجمال ده يا رانيا بحبك قوي، وبحب كل أعمالك بالتوفيق دايما يارب.يذكر أن أخر الأعمال التي شاركت فيها "منصور''، في مسلسل "نصيبي وقسمتك"، الذي شارك في بطولته كلا من هبة مجدي، ملك قورة، فراس سعيد، هاني عادل، عبير صبري، توني هاني، شريف سلامة، ايمان العاصي، وأخرون.