Advertisements

"بالأسود".. هكذا أطلت رانيا منصور على جمهورها عبر "إنستجرام"

الخميس 09/أبريل/2020 - 08:37 م
بوابة الفجر
روان هيثم
نشرت الفنانة رانيا منصور صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت "منصور" في هذه الصورة مرتدية فستانا من اللون الأسود، مع تصفيف شعرها بطريقة جذابة ووضع ميكب يتناسب مع جمال بشرتها.

وعلق أحد المتابعين عليه قائلا: قمراية في صورة ايه الجمال ده يا رانيا بحبك قوي، وبحب كل أعمالك بالتوفيق دايما يارب.

يذكر أن أخر الأعمال التي شاركت فيها "منصور''، في مسلسل "نصيبي وقسمتك"، الذي شارك في بطولته كلا من هبة مجدي، ملك قورة، فراس سعيد، هاني عادل، عبير صبري، توني هاني، شريف سلامة، ايمان العاصي، وأخرون.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مشاهير مسلسلات رمضان رانيا منصور بوابة الفجر الفجر الفني ألفجر

أخبار تهمك

الحكومة تعلن موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة

منذ ساعتين و 25 دقيقة

مفاجأة بشأن تفاصيل عرض بيراميدز لضم أحمد فتحي

منذ حوالي 13 ساعة

شاهد.. الرئيس السيسي يحذر أحد مسؤولى المشروعات لعدم ارتداء العمال كمامات

منذ حوالي 5 ساعات

الصحة: 139 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا..و 15 حالة وفاة

منذ ثلث ساعة

عاجل.. وزير الإعلام يكشف موعد انتهاء أزمة كورونا

منذ حوالي 22 ساعة

ليس خليفة صلاح.. الأهلي يفاوض الساحر البرازيلي لخلافة رمضان صبحي

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة.. انقسام كبير داخل الأهلي بسبب أحمد فتحي

منذ ساعة و 23 دقيقة

مفاجآت كبرى في تشكيل الأهلي المتوقع للموسم المقبل

منذ حوالي 4 ساعات

محمود الخطيب يتخذ قرارًا تاريخيًا

منذ يوم

هجوم ناري من خالد الغندور على بيراميدز بسبب أحمد فتحي

منذ حوالي 8 ساعات

لا تراجع ولا استسلام.. فايلر يصر على ضم "القاطرة"

منذ يوم

التفاصيل الكاملة لإصابات كورونا بالدقهلية والمنوفية

منذ حوالي 9 ساعات

الزمالك يُقدم صفقة على طبق من ذهب إلى الأهلي

منذ يوم

وزير التعليم العالي يزف بشرى سارة بشأن علاج كورونا (فيديو)

منذ ساعة و 15 دقيقة

إلغاء ترخيص أحد الفنادق الكبيرة بسبب مستحقات العاملين

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الموت يُفجع المطربة أنغام

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

شاهد.. إطلالة جديدة لـ ياسمين عبدالعزيز (صور)

شاهد.. لحظة عقد قران ابنة صلاح عبد الله (فيديو)

رانيا يوسف تستعرض مهاراتها في الجيم! (فيديو)

رانيا يوسف تطرح برنامج رمضاني! (فيديو)

"على أنغام المزمار".. وصلة رقص لرانيا يوسف في حفل تخرج ابنتها (فيديو)

رانيا يوسف تثير جدل مواقع التواصل بوصلة رقص مع ابنتها (فيديو)

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:01 م

وزير التعليم العالي يزف بشرى سارة بشأن علاج كورونا (فيديو)

لا تراجع ولا استسلام.. فايلر يصر على ضم "القاطرة"

05:27 م

شاهد.. الرئيس السيسي يحذر أحد مسؤولى المشروعات لعدم ارتداء العمال كمامات

04:30 م

الصحة: 139 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا..و 15 حالة وفاة

08:55 م

مفاجأة.. انقسام كبير داخل الأهلي بسبب أحمد فتحي

07:54 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: العطسة الصينية

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تحسب فوائد القرض والفيزا كارد لو دخلت المبادرة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ملحمة كورونا.. وقوة مصر