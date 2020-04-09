قيس سعيد يحيي الذكرى 82 لعيد الشهداء

تقوم تونس اليوم الخميس الموافق لـ09 أفريل 2020، بإحياء الذكرى 82 لعيد الشهداء، الذين سقطوا على يد المستعمر الفرنسي سنة 1938.

وقد أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيّد صباح اليوم الخميس 09 أفريل 2020، بروضة الشهداء بالسيجومي بتونس العاصمة، على موكب إحياء الذكرى الثانية والثمانين لعيد الشهداء الذي يخلّد أحداث 09 أفريل 1938.





وأمام النصب التذكاري للشهداء، وضع رئيس الدولة إكليلا من الزهور، وتلا فاتحة الكتاب ترحّما على أرواحهم الزكيّة، مؤديا إثر ذلك تحية العلم على أنغام النشيد الوطني، وتم إطلاق ثلاث طلقات مدفعية.



