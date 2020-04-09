الشؤون الصحية في مكة تقدم مليون ريال لمواجهة كورونا

وكانت مؤسسة سالم بن محفوظ الأهلية التابعة لشركة سدكو القابضة قررت دعم الجهود الحكومية في مكافحة انتشار فيروس كورونا بأجهزة طبية تبلغ قيمتها مليون ريال، للقيام بدورها في المسؤولية المجتمعية بالوقوف مع الجهات الصحية خلال هذه الأزمة.





وأوضح المدير التنفيذي لمؤسسة سالم بن محفوظ الأهلية المهندس ممدوح الحربي أنه بناء على خطاب مدير التنمية الاجتماعية بمكة المكرمة ساعد الصواط وحرصه على مشاركة المؤسسة في هذا العمل الوطني والاجتماعي تم تسليم مبلغ مليون ريال لجمعية إكرام لحفظ الطعام، لصرف المبلغ وتسليمه إلى الشؤون الصحية بالطريقة التي يتفقون عليها.





وبيّن الحربي أن الدعم المقدم من الشركة جاء بدافع المشاركة في العمل المجتمعي والواجب الوطني ودعم القطاع الصحي الذي يعتبر حائط الصد الأول، مضيفًا أن صرف المبلغ يخضع لأولويات الشؤون الصحية بالتنسيق مع مشرفة برنامج المشاركة المجتمعية بصحة مكة المكرمة محاسن شعيب، لصرفه على الاحتياجات التي تدعم القطاع الصحي في عمله، وتنعكس إيجابا على منجزاته.





و أعرب مدير جمعية إكرام لحفظ الطعام الشيخ أحمد المطرفي عن امتنانه لمبادرة رئيس مجلس إدارة شركة سدكو القابضة الشيخ صالح بن سالم بن محفوظ على دعمه السخي وعلى المبادرة الفعالة، مبديا شكره الجزيل لمدير مركز التنمية الاجتماعية بمكة المكرمة ساعد بن محيل الصواط ولمشرفة برنامج المشاركة المجتمعية بصحة مكة المكرمة محاسن شعيب على ثقتهم بالجمعية، واهتمامهم بمشاركة الجهات الحكومية في هذه الأزمة.